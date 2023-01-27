＋18934 除夕到初三病例「回補」 疫情回溫

副總統賴清德（中）前往南崁五福宮祈福，祈求台灣國泰民安風調雨順、疫情趕快結束。（記者李容萍攝）

2023/01/27 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕武肺本土疫情又開始回溫！昨天新增一萬八九三四例本土病例，較上週同期增加約五％。中央流行疫情指揮中心認為，這可能跟除夕到初三的病例數「回補」，以及疫情低點期間的起起伏伏有關。

較上週同期增加5％

指揮中心發言人莊人祥推測，除夕到初三較少通報、初四起民眾開始陸續回歸、採檢通報，因此昨天的病例數反映起來看起來會較多病例數，算是「回補」個案數。第二個因素則是目前仍在疫情低點，本來就容易起起伏伏。

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另外，金馬春節專案從中國入境的旅客陽性率連續兩天掛零，昨天公布本月廿四日當天的採檢情形，陽性率微增加到五．一％。莊人祥說，金馬兩地的入境人數為卅七人，僅二人確診，數量都不多，其實沒太大差別。直飛桃園和松山機場的陽性率則約二．六％。

金馬春節專案實施到二月六日，莊人祥說，下週開始上班後，主責單位陸委會會和各單位討論和檢討後續措施。

除了本土病例數微微增加外，昨天也新增六十一例中重症病例、廿一人死亡。死亡個案皆具慢性病史、十一例未接種三劑以上疫苗。

較特殊的死亡個案是一名四十多歲男性，有糖尿病、心臟病、腎臟病等病史，曾接種三劑武肺疫苗，去年十二月廿四日因為肺炎併發敗血症、呼吸衰竭住院治療，本月八日轉院時，採檢PCR為陽性確診，因為心肺衰竭住加護病房治療，後續雖經積極救治，仍不幸於廿一日病況惡化過世。死因為肺炎併呼吸衰竭以及敗血性休克、新冠病毒感染。

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