為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    ＋18934 除夕到初三病例「回補」 疫情回溫

    副總統賴清德（中）前往南崁五福宮祈福，祈求台灣國泰民安風調雨順、疫情趕快結束。（記者李容萍攝）

    副總統賴清德（中）前往南崁五福宮祈福，祈求台灣國泰民安風調雨順、疫情趕快結束。（記者李容萍攝）

    2023/01/27 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武肺本土疫情又開始回溫！昨天新增一萬八九三四例本土病例，較上週同期增加約五％。中央流行疫情指揮中心認為，這可能跟除夕到初三的病例數「回補」，以及疫情低點期間的起起伏伏有關。

    較上週同期增加5％

    指揮中心發言人莊人祥推測，除夕到初三較少通報、初四起民眾開始陸續回歸、採檢通報，因此昨天的病例數反映起來看起來會較多病例數，算是「回補」個案數。第二個因素則是目前仍在疫情低點，本來就容易起起伏伏。

    另外，金馬春節專案從中國入境的旅客陽性率連續兩天掛零，昨天公布本月廿四日當天的採檢情形，陽性率微增加到五．一％。莊人祥說，金馬兩地的入境人數為卅七人，僅二人確診，數量都不多，其實沒太大差別。直飛桃園和松山機場的陽性率則約二．六％。

    金馬春節專案實施到二月六日，莊人祥說，下週開始上班後，主責單位陸委會會和各單位討論和檢討後續措施。

    除了本土病例數微微增加外，昨天也新增六十一例中重症病例、廿一人死亡。死亡個案皆具慢性病史、十一例未接種三劑以上疫苗。

    較特殊的死亡個案是一名四十多歲男性，有糖尿病、心臟病、腎臟病等病史，曾接種三劑武肺疫苗，去年十二月廿四日因為肺炎併發敗血症、呼吸衰竭住院治療，本月八日轉院時，採檢PCR為陽性確診，因為心肺衰竭住加護病房治療，後續雖經積極救治，仍不幸於廿一日病況惡化過世。死因為肺炎併呼吸衰竭以及敗血性休克、新冠病毒感染。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播