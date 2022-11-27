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    本土+13218、中重症+148、死亡+29 逾7萬確診者無法投票

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（資料照，指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（資料照，指揮中心提供）

    2022/11/27 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕連續九天本土武漢肺炎病例都低於兩萬例，昨是九合一地方大選，中央流行疫情指揮中心公布國內本土新增一萬三二一八例確診病例，並新增一百四十八例中重症與廿九例死亡案例。另新增五十一例境外移入。

    指揮中心表示，昨新增的一萬三二一八例本土病例，年齡介於未滿五歲至九十多歲以上，超過兩千例個案數的縣市僅新北市；另新增廿九例本土病例死亡個案，分別為十七例男性、十二例女性，年齡介於五十多歲至九十多歲以上，皆屬重度感染、廿八例具慢性病史、廿例未接種三劑以上疫苗。

    接種疫苗可有效降低染疫後中重症或死亡的風險，指揮中心公布最新疫苗接種情況，廿五日疫苗共接種三萬九二五四人次，疫苗接種人口涵蓋率第二劑為八十八．六％、追加劑接種七十四％（若以符合追加劑接種間隔人數統計約九十四．三％），第二次追加劑接種率十七．三％（六十五歲以上接種率四十三％）。

    另依指揮中心公布廿二日迄今染疫人數約九萬人，若以指揮中心前天評估具有投票資格者佔總體染疫人數約八成計，可能有超過七萬人因染疫無法投票。

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