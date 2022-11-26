屏縣兩處青創共融基地 下月啟用

高樹鄉南華國小閒置約兩公頃校地，打造成屏東智慧農業學校，已在今年一月啟用。（記者羅欣貞攝）

2022/11/26 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為活化閒置空間，屏東縣政府規畫五處青創、共融基地，其中大新青銀共融新創基地、屏東教育創新基地、屏東智慧農業學校三處已經運作，最後兩座包括屏東數位青創中心、屏東青年旅創基地可望在年底前啟用。

縣府去年利用原大新國小閒置校園成立「大新青銀共融新創基地」，平時除辦理青年及銀髮族相關課程，也致力保留學校功能推動教育相關活動；今年九月啟用的屏縣第一座教育創新基地，則設在車城國小溫泉分校，老舊校舍搖身一變成為明亮、溫馨的文化新地標，做為創新教育融合地方創生的示範據點。

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將高樹鄉南華國小閒置約兩公頃校地，打造成的屏東智慧農業學校，則在今年一月啟用，縣府結合教育部青年發展署資源，在此設立「南區青聚點」，擴大成為嘉嘉南高屏澎等區的青年伸展台，除推動科技農業人才培訓，更跨區辦理地方創生青年培力工作坊、青年小聚、工作假期等活動。

縣府勞青處長黃鼎倫表示，五處基地中，設於原屏東救國轉的「屏東數位青創中心，已經招商，將有元宇宙概念、光影、光雕、無人機、工業數據分析等進駐，本月試燈，預計十二月啟用。另車城鄉的溫泉派出所因整併後閒置多年，正打造成「屏東青年旅創基地」，將推動旅遊創新運用。

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