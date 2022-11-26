鼓勵農田綠肥 農友可領免費種子

油菜花田景觀，不只賞心悅目，還可當綠肥。（記者黃明堂攝）

2022/11/26 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕農糧署鼓勵種植綠肥，將發送油菜花、百日草等綠肥種子，提供農友在冬季農田休閒期間栽培綠肥及蜜源作物！即日起農友可攜帶農地使用相關證明前往所在地農會領取免費綠肥種子。

農糧署東區分署表示，每年第二期稻作收穫後，依地方耕作特性及氣候條件需求，採購油菜、埃及三葉草、苕子、向日葵、百日草、蕎麥等綠肥作物種子，於農田休閒期種植綠肥維護農田地力，以鼓勵農民減少化學肥料施用量。

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油菜等綠肥作物於開花盛期時掩埋可穫較大肥力效益，每萬公斤之鮮草量換算可提供相當施用硫酸銨一百到兩百七十公斤、過磷酸鈣十一到七十二公斤，氯化鉀四十七到七十二公斤，不僅可減少次一期作化學肥料施用量，更省下購買化學肥料的費用及施肥的人力，可美化農村景觀及作為冬季蜜源，促進農業永續經營。

農糧署東區分署表示，綠肥種子發放至各鄉鎮市農會，油菜生長僅需四十至五十天即可開花，今年十一月撒播預計於明年元月上旬盛開。為營造農田花海景觀，委託農會及機耕協會於台東縣池上、關山、鹿野等地區辦理綠肥種子大面積撒播，屆時將呈現金色花海綿延之壯麗景觀，為花東縱谷農村景色增添春意，同時吸引旅遊人潮，提升觀光產值。

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