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    今天投票／北台水氣減少 南台好天氣

    氣象局低溫特報增加鄉鎮低溫燈號，便利民眾查看各地低溫狀況。（氣象局提供）

    氣象局低溫特報增加鄉鎮低溫燈號，便利民眾查看各地低溫狀況。（氣象局提供）

    2022/11/26 05:30

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是九合一選舉投票日，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，今日白天水氣有減少，不過在基隆北海岸、東半部、恆春半島整天會有局部短暫雨，北部雲量偏多，偶爾有零星降雨；越往南邊雲量越少、天氣越好，南部會是晴到多雲的好天氣。氣溫方面，今日東北季風增強，北台灣整日感受濕涼，高溫廿四度、廿五度，低溫在廿度、廿一度左右。

    黃恩鴻表示，明起一路到下週二白天，台灣附近環境風吹東南風，整體溫暖微熱，中南部是多雲到晴的好天氣，東半部、恆春半島偶有零星降雨，後續一路到下週二白天，天氣會越來越好。

    下一波天氣變化會出現在下週二晚上至下週四，黃恩鴻表示，下週二晚上鋒面通過、東北季風南下，將會一路影響台灣到下週四，這段期間降雨以北部、東半部有局部短暫雨為主，中南部還是多雲到晴。

    氣溫方面，黃恩鴻說，最冷的時間預計出現在下週三晚間至下週四清晨，北部低溫只有十六度至十七度、中部與花蓮十八度、十九度、南部與台東廿度出頭，局部空曠地區會再低一、二度左右，北部有可能出現十四度低溫。

    低溫特報優化 燈號細分鄉鎮市區

    冬季即將到來，氣象局預報中心副主任陳怡良表示，過往發布低溫特報時，都是以縣市為單位進行預警，今年氣象局特別優化低溫燈號顯示情況，發布低溫特報時將一併提供鄉鎮市區（含山地原住民區）低溫燈號資訊，民眾可由氣象局官方網站、生活氣象APP，查詢沿海、平原、山區等鄉鎮市區的低溫燈號情形，同時搭配體感溫度資訊，更清楚掌握寒冷程度。

    氣象局現行低溫特報會依據寒冷程度，以縣市為單位亮黃、橙、紅三色燈號，黃燈是提醒短時間會出現十度以下低溫；橙燈是提醒可能出現六度以下低溫，或持續維持較長時間的十度左右低溫；紅燈則是提醒有長時間出現六度以下的嚴寒低溫情況。

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