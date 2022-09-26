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    花蓮震損評估 22件危樓需拆除

    花蓮包括東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學等上百名學生，災後輪番挺進災區進行家園、學校震後復原協助工作。（慈濟基金會提供）

    花蓮包括東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學等上百名學生，災後輪番挺進災區進行家園、學校震後復原協助工作。（慈濟基金會提供）

    2022/09/26 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕○九一八台東池上強震重創花蓮縣南區，花蓮縣長徐榛蔚表示受損較嚴重的三百廿一戶勘查家戶，已全數評估完畢，緊接著會接續修繕工作，並感謝慈濟基金會將協助富北國中、東里國中、富里國中、富里國小等校舍及民宅重建工程。

    321戶受損較嚴重 16件需補強

    花蓮南區鄉鎮公所彙整提報受損房舍計三百廿一件，經中華民國全國建築師公會、花蓮縣建築師公會結合土木技師等協助勘估，列為需拆除危樓廿二件，需補強建物十六件，建設處預計後續需鑑定房舍可能會再增加。

    縣長徐榛蔚說，申請勘查的三百廿一戶已全數評估完畢，將接續修繕工作，花東強震至今湧進諸多關懷，縣府積極進行受損災況評估，未來會持續追蹤修復狀況，針對目前受災戶也提供租金補貼。

    慈濟基金會也投入災後重建，結合花蓮縣府、土木技師公會鑑定震損建物，協助補強或拆後異地重建。徐榛蔚說，感謝慈濟援助，目前暫定將協助富北國中、東里國中、富里國中、富里國小等校舍及民宅重建工程，並啟動安心家訪。

    慈濟基金會執行長顏博文說，慈濟理解災民的痛，未來將盡可能承擔協助鄉親心理慰問及房屋重建，安心家訪計畫已聚集超過百位志工，延續證嚴法師的精神關懷受災鄉親，也希冀透過陪伴，卸下心中負擔與恐懼。

    包括東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學等上百名學生，災後也輪番挺進災區進行家園、學校震後復原協助工作，清除毀損大型物件及校園書櫃搬運集結等，目前將再投入家訪。

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