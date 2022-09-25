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    南投反菸拒檳榔健走 摸彩助興

    南投縣衛生局在中興新村辦「反菸拒檳健走 健康gogo」健行活動。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局在中興新村辦「反菸拒檳健走 健康gogo」健行活動。（南投縣衛生局提供）

    2022/09/25 05:30

    昨日南投縣有兩場健行活動，一場是南投縣衛生局在中興新村舉辦的「反菸拒檳健走 健康gogo」健行活動，現場有摸彩活動，並由局長陳南松頒獎給長者活躍老化得獎隊伍。

    另一場則是草屯公所舉辦的「漫遊草屯樂活健走」活動，從草屯鎮南埔將軍廟活動中心廣場出發，沿草屯鎮將軍步道走到坪頂里大樟樹神木，不少民眾全家參與，公所為了防疫考量，現場改發便當，讓參加民眾帶回食用。

    （圖：南投縣衛生局提供，文：記者陳鳳麗）

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