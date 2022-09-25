培育青年師資 教育創新基地車城啟用

「教育創新基地」車城啟用，屏東縣長潘孟安盼更多青年投入偏鄉。（記者蔡宗憲攝）

2022/09/25 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣第一座「教育創新基地」昨在屏東車城國小溫泉分校設立啟用，這座由屏縣府與「為台灣而教教育基金會(Teach For Taiwan, TFT)」合作的基地，將作為青年教育人才與資源的匯聚點，屏東縣長潘孟安盼藉此鼓勵及培育有志教育青年投入服務，以教育翻轉更多需要的偏鄉孩子。

TFT提供教育人才的專業培育與媒合，為全台有需求的偏鄉小學注入師資。TFT自二○一五年起和屏東縣合作，與屏南地區九所學校合作，培育多位TFT計畫青年進入校園任教，迄今累計九屆已培訓三百一十四人，其中在屏東服務有八十六人，佔總數近三成，但始終沒有整合培育人才的基地，屏縣府也盤點閒置校舍打造「教育創新基地」。

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學生數日益減少的溫泉分校，由縣府歷時兩年籌備規劃，除爭取國發會補助外，並自籌經費修繕空間，老舊校舍經過外觀拉皮、內部整修後，搖身一變成為明亮、溫馨的文化新地標；TFT創辦人劉安婷表示，進駐營運後，還「買一送二」，教育創新合作社成員均一教育平台基金會、誠致教育基金會（KIST實驗學校）也同步進駐屏東，包含落實在地共學參與、培力在地青年教師、創新青年人才二地居實踐學校支持、導入教育創新資源如數位教育等方向，從「培育學生的學校」轉型為「匯聚地方教育夥伴的學校」，成為屏東第一個「學校轉型為學校」的空間轉型案例，未來將作為屏南地區資源與青年人才的媒合平台。

潘孟安表示，感謝TFT「沒有被落山風嚇跑」，因為有他們的投入，挹注了恆春半島的教育人才資源，他也提到，將更活絡閒置校園空間，像九如國小舊址變成全人照顧中心，南華國小打造為智慧農業學校，此次溫泉分校轉型為教育人才的培育基地，期待成為創新教育融合地方的典範模式，預計將加速新教育、新人才發展，共構偏鄉創新教育的新典範。

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