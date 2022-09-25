《台中》連任遭疑護航 豐中校長：自有公評

2022/09/25 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原高中校長羅瑞宏今年六月順利連任，但有讀者向本報投訴指出，羅瑞宏在二○一八年新任遴選與今年連任校內教師投票時，多數教師皆投不適任票。教師代表雖然在遴選委員會表達，不希望羅瑞宏連任的立場，但在家長會及教育局護航下，讓羅瑞宏連任成功。羅瑞宏表示，自己認真辦學，也常夜宿學校，豐中近年升學與對外參賽屢有佳績。自己領導學校，導致得罪部分教師，相信家長跟師生自有公評。

投訴者指出，羅瑞宏第一任遴選時，校內教師僅十八票同意，高達六十三票反對。教育局無視教師意見，強渡關山，讓羅瑞宏接任。歷經四年始終無法在校園經營中得到教師認同，今年連任投票，校內也只得到二十七票教師認為適任，投訴者認為明明學校教師都不支持校長，但羅瑞宏卻憑著與外部關係友好、甚至結交權貴家長才可以連任，讓人不服。

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中市府教育局表示，市立高中校長遴選作業，依規定組成校長遴選委員會辦理校長遴選事宜，遴選委員會委員組成除教育局代表外，還包含學者專家、高中學校校長代表、市級教師組織及家長團體代表、遴選學校之學校教師代表及家長代表，遴選表決採無記名投票，同意票數需過半數才能順利通過遴選，絕非家長或教育局單方面能夠影響遴選結果。校長是學校的領導者，教育局一直以來都秉持公平公正原則辦理校長遴選作業，才能為學校遴選出最優質最適任的校長人選。

羅瑞宏說，自己常夜間留校督導學生晚自習，常夜宿學校，也關心學生伙食，爭取學校資源獎勵學生跟教師，家長也是看到他的努力辦學才會支持，且兩任遴選都符合相關遴選機制。

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