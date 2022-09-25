《台中》宣傳中彰觀光圈 首場桌旅賽起跑

參山國家風景區管理處舉辦桌遊結合旅遊賽事，未來將推廣全國，邀請各地遊客及桌遊愛好者來台中參加桌旅大賽，宣傳中彰觀光圈。（記者蔡淑媛攝）

2022/09/25 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕參山國家風景區管理處輔導「中彰觀光圈」，昨在福爾摩沙草悟道酒店盛大舉辦桌旅競賽與闖關活動，為全台首場結合桌遊、旅遊的賽事，超過一百二十名來自中部七所大專院校觀光相關科系學生參加桌旅比賽，分三路搭乘遊覽車前往八家台中觀光工廠與文化場域參加闖關活動，未來將推廣全國邀請各地遊客及桌遊愛好者來台中參與桌旅大賽，推展宣傳中彰觀光。

參山處長曹忠猷表示，首次舉辦「桌旅識才—跟著故事走」設計系列桌遊競賽及三條路線闖關遊戲，宣傳中彰觀光圈次品牌，形塑中彰觀光圈、賽事中彰的整體品牌意象，引進遊客帶動商機。

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國門將開放，曹忠猷指首辦就吸引這麼多觀光科系年輕學子熱血投入，增添疫後觀光戰鬥力，這次合作勞動力發展署產業人才投資計畫，希望透過產學合作輔導並解決中彰觀光圈企業觀光人才欠缺問題。中彰區域觀光聯盟總召集人柴俊林、台中市產業故事館發展協會理事長吳佩娜等人都到場為參賽者加油打氣。

桌旅競賽活動吸引中部觀光科系師生，包括靜宜大學、東海大學、弘光科技大學、國立台中教育大學等七所觀光相關科系學生及三十名觀光業代表，擠滿飯店廳區進行桌遊大賽，並分三路到八家觀光產業進行解謎闖關，積分最高隊伍可以得到最高一萬元獎金。

闖關競賽分別為山、海、屯三條路線到木匠兄妹、寶熊漁樂碼頭、阿聰師芋頭文化館、霧峰林家宮保第等八個場館，參與活動的三十家徵才公司也透過一日賽事，從桌遊、闖關試才，精準徵才；觀光系師生從中了解企業和需求，有助未來職業規劃發展。

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