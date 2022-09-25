《台中》三民社宅托嬰中心延宕 市府：明年一月開辦

梧棲三民托嬰中心原訂八月營運，卻一波三折遲未營運。（記者張軒哲攝）

2022/09/25 05:30

住戶入住等不到營運 市府指裝修工程預留管線須改善

〔記者張軒哲／台中報導〕設在台中市梧棲三民社會住宅的托嬰中心，至今尚未開放，有民眾反映四月入住社宅看到海報貼有「八月開始營運」，後來變成「八月十六日開始裝修的工程宣導單」目前室內仍空蕩蕩，住戶認為托嬰中心是社宅宣傳的公共設施，應該讓住戶入住就能使用，卻等到孩子已去讀私幼。市府社會局表示，梧棲三民托嬰中心裝修工程因現場預留管線不符設計需求，須進行洗孔等施工作業，預計明年一月開辦。

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四月開放入住後 發現漏水、淹水

梧棲三民社宅今年四月三百戶住戶入住以來，問題層出不窮，先是遇雨淹水，半年內讓住戶家中淹水四、五次，市府指因住戶把廚餘丟入管線，造成排水管阻塞倒流，商場店舖僅一家五金百貨與裝修中的超商，托嬰中心至今還是靜悄悄。

住戶張小姐表示，梧棲社宅是台中市第五棟社宅，市府在施工與公設規劃上應該很有經驗，還會有漏水、淹水，今年海線幾次豪雨，導致社宅淹水，有幾戶受影響，甚至連梧棲市中心社宅都招商困難。

議員批市府施政缺乏行動、執行力

市議員楊典忠說，這幾年來海線公共建設都有延宕、停工、拖拖拉拉的問題，凸顯市府施政缺乏行動力與執行力，原本該有的梧棲托嬰中心竟然一拖再拖，市府各局處各自為政，橫向聯繫太差，建議未來社宅完工入住，都應該由副市長舉辦工程與公設進度驗收，才不會讓市政文宣變成空話謊言。

市府社會局指出，梧棲三民托嬰中心裝修工程因現場預留管線不符設計需求，須進行洗孔等施工作業，目前備料與架設工程已完成，九月二十三日與住戶會勘取得共識後，此案餘九十天工期完工，將積極督辦廠商復工，預計明年一月開辦營運。

原訂八月營運的梧棲三民托嬰中心仍空蕩蕩的，遲未營運。 （記者張軒哲攝）

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