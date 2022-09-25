佳里購物嘉年華 逛街抽大獎

佳里購物嘉年華購物一百元就有刮刮卡和摸彩。（記者楊金城攝）

2022/09/25 05:30

〔記者楊金城／佳里報導〕佳里購物嘉年華昨天和今天起在佳里公所前的忠孝路封街舉辦二天，集結一百卅攤特色攤商，逛街購物超方便，還能摸彩、看音樂會，炒熱商機。

市長黃偉哲昨晚特地前來拉抬買氣，向民眾說「買就對了」，購物還可抽台南購物節的大獎，歡迎民眾在假日來佳里買好物。

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佳里購物節為台南購物節系列活動之一，振興經濟，提前在八月一日起跑，集結佳里商圈商家提供購物優惠、抽獎等好禮，昨天起並舉辦兩天的佳里購物嘉年華。現場集結青農市集、觀光工廠、台南金鑽百家好店、伴手禮協會等一百卅攤位，另有手作特色DIY活動、舉辦音樂會。

佳里商圈理事長陳駿逸說，疫情紓緩，佳里商圈強棒出擊，民眾只要單次消費一百元以上，就有刮刮卡、抽獎券，最大獎是筆電、機車，集章也有送虱目魚罐頭。佳里公所與商圈並募集祈福米龜，捐贈五百包白米給弱勢家戶。

黃偉哲昨晚趕來佳里購物嘉年華，為商家打氣，並發送二百份商圈消費券給現場民眾拉抬買氣，他說，民眾到佳里購物嘉年華購物不但能摸彩，還可再參加台南購物節的大獎抽獎，看到現場的人潮，稱讚佳里購物節辦得一年比一年成功。

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