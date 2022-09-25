桃園》露營區輔導 84家符合放寬條件

露營已經成為許多民眾旅遊方式新選擇。 （觀旅局提供）

2022/09/25 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部配合交通部輔導小型露營場土地合法化政策，七月部務會議通過修正「非都市土地使用管制規則」，放寬農牧用地設置露營場規定，桃園市政府今年初就啟動露營區三年輔導計畫，經盤點全市一二九家露營場中有八十四家符合放寬條件，將輔導取得合法營運執照。

議員簡志偉曾在議會市政總質詢表示，內政部修正「非都市土地使用管制規則」，在低度利用並兼顧山林保育前提下，有條件放寬農牧及林業用地設置露營場，泰雅原鄉復興區有很多業者，市府輔導情形備受關注。

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市府觀光旅遊局長楊勝評說，修法後明訂一公頃以下的小型露營場，於「農牧用地」可以有條件設置十％的營位設施、衛生設施及管理室，但不得超六六○平方公尺（約一九九．六五坪）；考量山林保育，「林業用地」僅可設置營位設施及衛生設施；此外，露營場不得位於土石流潛勢溪流等十九種環境敏感地區。

全市現有一二九家露營場，其中廿一家位於丙種建地、休閒農場、都市計畫區內，未放寬就符合既有土地使用管制規則，另八十四家符合有條件放寬的農牧、林業用地，且未處於環境敏感地區，其他廿四家因在環境敏感地區不得設置。

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