桃園》社宅省錢、舒適 明年達8千戶入住

社會住宅服務中心「成家第一哩路」分享會邀請三位前住戶「回娘家」。（記者周敏鴻攝）

2022/09/25 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府可望年底前完成四千戶入住社會住宅的目標，社宅服務中心昨在八德一號社宅舉辦「成家第一哩路」分享會，邀請三位前住戶「回娘家」談住社宅的省錢、舒適、減輕壓力下可考慮生兒育女等好處，市長鄭文燦表示，市府推出的社宅總數，明年可達八千戶入住的目標，保障民眾的居住權益。

今年底可達成4千戶入住

曾在八德一號社宅居住一年半的許小姐表示，原為單親媽媽，孩子現已四歲，以前每個月須花九千元租住老舊公寓三樓，帶著幼子爬樓梯，後來幸運抽中社宅入住廿八坪的兩房型，每月租金八千六百元，空間卻更大且舒適，讓她住得很開心，還幸運遇到現任丈夫，再生了一個孩子，考慮住屋空間，只好搬離。

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夫妻成家第一個落腳處

同為八德一號社宅前住戶的陳先生說，當租屋族總覺得房租貴、生孩子很遙遠，後來與妻子入住十九坪的一房型社宅，因租金便宜、環境良好，讓他改變了想法，如今育有一個孩子，搬回空間較大的老家與親長同住，也讓他們含飴弄孫；中路二號社宅前住戶林先生表示，社宅的物業管理人員服務好，他遇到的任何問題，都會在第一時間獲得解決，讓他住得很安心。

鄭文燦：推社宅 可減輕大家壓力

鄭文燦說，「成家容易，購屋難」是很多民眾的心聲，踏入社會後本應「夢想啟航」，卻因購屋壓力大，恐怕使夢想破滅，市府推動社宅就是希望協助減輕壓力、保障居住權益。

7處社宅已完工 9處興建中

桃園市社會住宅智慧化營運平台公告資訊顯示，市府規劃的社宅基地已竣工的有中路一、二與三號、八德一與二號、蘆竹二號、中壢一號等；興建中的有中路四號、八德三號、平鎮一號、蘆竹一號、楊梅一號等九處。

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