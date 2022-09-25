3成台北人 全天受噪音之苦

中研院調查發現，台北地區約3成居民全天都暴露超過世衛組織訂定的戶外噪音標準53分貝。（記者楊媛婷攝）

2022/09/25 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕台北居、求安寧大不易！中研院人文社會科學研究中心研究員詹大千團隊透過環境、氣象等資訊建立台北市的二維與三維聲景地圖，發現台北地區約三成居民全天身處環境超過世衛訂定戶外噪音標準五十三分貝，也就是十個台北居民有三個就飽受噪音之苦，在較為安靜夜間，也有廿五％居民身處四十五分貝以上環境中。

中研院建立台北市聲景地圖

詹大千和台北大學不動產與城鄉環境學系助理教授林柏丞、中研院資訊所研究員陳伶志、統計所特聘研究員黃景祥、台師大副教授吳秉昇合作，運用地方環保局噪音資料、交通單位即時車流資料、氣象局天氣資料、城市道路特性、社會經濟人口數據、以及土地利用資料建立統計模型，再透過國研院國網中心提供的三維共構平台開發台北聲景地圖。

請繼續往下閱讀...

環保署網站說明，每個人對噪音感受不同，五十到七十分貝之間，會引起些微不舒服；若長期處於音量七十分貝環境，會讓人焦慮不安，引發各種症狀。

夜間噪音熱區在大安、中山區

從台北聲景地圖分析，台北市噪音熱區夜間主要在大安區、中山區，白天則在鄰近機場航道的松山區部分區域，例如松山機場附近花博廣場，只要飛機經過，瞬間飆到八十分貝以上。

詹大千表示，團隊開發的「聲音盒子（soundbox）」內有數位感測器，可即時回傳環境聲音數據，結合現有社區中的空氣盒子（airbox）傳輸資料，未來聲景地圖可每小時更新各地區噪音暴露量。透過聲景地圖可提供城市規劃參考外，租屋族也可查詢（https://soundmap.colife.org.tw/noiseMap/）欲租屋處是否為「不夜城」，再評估是否承租。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法