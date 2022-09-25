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    復健協會慈愛獎10得主 故事令人動容

    鄭慶隆不因肢體障礙怨天尤人，靠著雙手、頭腦養蚵、捕魚不輸正常人。（記者黃淑莉攝）

    鄭慶隆不因肢體障礙怨天尤人，靠著雙手、頭腦養蚵、捕魚不輸正常人。（記者黃淑莉攝）

    2022/09/25 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣復健青年協進會昨天舉辦「慈愛獎」表揚，共有十位獲獎，其中五十七歲的鄭慶隆小時候罹患小兒麻痺，雙腳不良於行，不向命運低頭，用雙手、頭腦解決肢體殘缺障礙，靠海討生活養家，養蚵、捕魚不輸正常人，宛如海中蛟龍。

    復健青年協進會理事長劉長庚指出，身心障礙家庭照顧者在面臨困難時，勇敢接受挑戰、發揮潛能，展現生命的韌性堅守自身的崗位，為了家庭默默付出，不向命運低頭，奉獻自我成為家中最強後盾，這股溫暖力量、慈愛光芒這是協會想鼓勵的「慈愛獎」精神，透過表揚活動肯定照顧者，也讓社會看到他們的毅力。

    鄭慶隆自己是身心障礙者，也是一家五口主要照顧者，他從未因自己雙腳不便而自暴自棄，別人站在魚塭抓螃蟹，他則是坐在「大臉盆」裡一樣可以抓；別人站在海中掛收蚵架，他浮游在海中做，完全不受肢體障礙限制。

    年紀最輕的鄭小娟僅廿三歲，父親因病過世，印尼籍媽媽扛起照顧兩個孩子重任，生活雖艱困，但一家幸福過日子，但五年前媽媽工作時中風，唸高三的小娟為照顧媽媽放棄學業，照顧失能母親至今。

    十位「慈愛獎」得主名單如下：二崙李黃玉、虎尾林鳳滿、斗六許英紅、斗六張宜蓁、斗六張秀菊、崙背黃雅慧、褒忠曾清鉸、莿桐鄭小娟、口湖曾慶隆、二崙謝宜真。

    廿三歲鄭小娟照顧中風失能的媽媽五年多。（記者黃淑莉攝）

    廿三歲鄭小娟照顧中風失能的媽媽五年多。（記者黃淑莉攝）

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