本土病例續降 專家：國境應可如期開放

專家認為，10月13日國境開放且檢疫「0＋7」應可如期上路。（資料照）

2022/09/25 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎本土疫情持續降溫中，昨天三萬八一五七例本土病例，較前天減少一六一二例、降幅約四．一％，也較前一個週六少了約三．一％，最多病例的縣市仍是新北市，高達七八四四例，其次為台中市的四七四二例；專家認為，十月十三日國境開放且檢疫「○＋七」應可如期上路。

另外，昨天也新增五十一例死亡案例，年齡介於四十歲到九十多歲以上。當中四十八人具慢性病史、四十三人未接種三劑以上武肺疫苗。確診日介於今年五月廿九日到九月廿一日，死亡日期介於六月四日到九月廿一日。

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特殊重症個案中，有一名三歲男童沒有慢性病史、也未接種過武肺疫苗，染疫後最近確診罹患MIS-C（小兒多系統發炎症候群）。他在八月十六日確診武肺，本月十六日起陸續出現發現、腹痛、嘔吐等症狀，十九日臉部和軀幹出疹、廿日到急診檢查發現結膜炎、血壓偏低，診斷為MIS-C並收住加護病房，使用免疫球蛋白等藥物治療後病況改善，廿三日已轉到一般病房繼續治療。

亞洲各國紛宣布解封

亞洲鄰近國家近來紛紛宣布解封，泰國公告自十月起旅客不再需要出示接種疫苗證明或檢測結果，輕症患者也不再需要隔離；日本宣布十月十一日起鬆綁邊境，開放自由行，就連香港前天也公布自二十六日起採取「○＋三」檢疫新措施。

林口長庚醫院副院長邱政洵說，疫情現在穩定緩慢下降中，下個月十三日的邊境開放且免檢疫應該可以如期上路，多個國家也逐漸開放、連香港都要開放了，「我們是在往正確道路上走」。

邱政洵說，接下來指揮中心的重要任務有三項，檢討本土確診者的七天居家照護措施和同住家人的隔離天數是否放寬、戴口罩措施鬆綁，最後則是次世代疫苗的催打和BA.5款疫苗的洽購。

醫提醒年底流感恐復發

邱政洵說，另外要注意年底「流感疫情」絕對不會像前兩年一樣平靜，前兩年是因為邊境封鎖和回國檢疫，加上戴口罩等個人防疫措施，因此流感絕跡，但今年底開放後一定會有流感疫情，呼籲民眾要打流感疫苗。

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