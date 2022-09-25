國旅加碼 花蓮旅宿業盼團客回流

地震過後交通部觀光局10月起補助旅行團「加碼」，每團最高從3萬元加到4萬元，圖為六十石山農民採收金針花。（記者花孟璟攝）

2022/09/25 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花東地區十八日遭受地震重創，災區慘況畫面讓旅客紛紛退訂旅館民宿。交通部觀光局昨宣布，十月一日起啟動第二階段團體旅遊補助「每團加碼補助一萬元」，等於最高每團補助四萬。花蓮縣旅館同業公會說，災後連續兩週因旅客擔心可能餘震，退訂平均約二到三成，希望透過團體旅遊加碼吸引更多國人到花東旅遊。

花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐說，地震後頭一、兩週，統計各旅館訂房平均退房二到三成，因擔心可能有餘震，因此暫停花東旅遊計畫。至於後續是否恢復訂房，旅行社及遊客也還在觀望態度，這一兩週訂房率仍維持約四到五成。

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他說，針對天災不可抗力事件，公會有協調各旅宿，只要旅客要全額退費都可以退，且不會加收手續費，如遊客可接受，一般會先建議旅行業者延期約三個月到半年。

交通部觀光局昨宣布十月起啟動第二階段團體旅遊，且金額加碼一萬元，從每團最高補助三萬元，加碼後變成四萬元，陳義豐認為，十月份第一個連續假日雙十連假在即，由於距離地震三週，受到退訂的影響較少，原本訂房是八成五到九成，目前仍有維持七到八成，雖自由行補助已停止，現在觀光局祭團體客的新利多，應可提振團客觀光。

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