推廣CPR 新北OHCA出院率10.71％

2022/09/25 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜昨天出席千人CPR決賽暨救護義消二十二週年慶活動，推廣全民學習CPR也表揚績優的救護義消，他表示，新北市這幾年的CPR宣導救護人次已高達一七六萬人次，OHCA（到醫院前的心肺功能停止）的出院率達十．七一％，已成功挽回二○一三人的寶貴生命。

侯友宜指出，感謝新北市義消救護大隊與消防局合作，再加上九十位指導醫師的密切協助，緊急救護團隊非常堅強，可隨時支援各縣市甚至國際上的救災、救護。

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侯友宜也表揚新竹馬偕醫院急診室醫師劉世清及兩位熱心民眾，三人在九月十三日於土城國民運動中心合力急救一名在運動時倒地的民眾，第一時間施予CPR及使用自動心臟電擊器（PAD），順利救回性命。

消防局長黃德清表示，台灣每年約有二萬人因為心因性因素造成心肺功能停止（OHCA），新北市的緊急救護案件，近年每年平均已逾二十萬件，居全國之冠，與醫院端密切配合後，新北市OHCA的康復出院率從二○一○年的三．一％逐年提升，最高達到十．七一％，已成功救回二○一三人的寶貴生命，是六都第一。

他說，在救護人員抵達前，即時施予CPR是救回OHCA患者的重要關鍵，研究報告指出，病患倒下後未即時施行CPR，存活率每分鐘將下降七％至十％，如果超過十二分鐘後才施予CPR，存活率趨近於零，一般民眾都可學習CPR救命技能。

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