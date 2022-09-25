新北市府規劃 三重將成交通最方便地方

市府在新北大都會公園打造全台灣最大的「熊猴森樂園」，因為有廣大腹地、緊鄰捷運站，吸引不少大型活動來此辦理。（記者周湘芸攝）

2022/09/25 05:30

除北捷、機捷 未來有環狀線北環段、五泰輕軌 並增設9座停車場

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到三重區出席婦女會活動，他細數當地未來的願景規劃，包括環狀線北環段、五股泰山輕軌、增設九座停車場等，要將三重區打造成新北市交通最方便的地方，並將興建市府第二行政中心、世界級圖書館，平衡溪南、溪北的均衡發展。

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興建市府第二行政中心 2026年底完工

侯友宜說明新北市二○三○年的發展願景，他表示，新北市是北台灣一千萬人口的中心點，過去多以位於溪南（大漢溪以南）的板橋區作為主要開發區，為了平衡溪北地區的發展，市府近年已投入多項建設資源在新莊、泰山、五股、三重、蘆洲等溪北的區域。

他指出，已規劃在三重區先嗇宮附近興建地上二十六層樓的市府第二行政中心，預計二○二六年底完工，將由警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局、文化局等單位進駐，約容納三千名員工。

斥資30億 三重將蓋世界級圖書館

他表示，上任三年多來，非常感謝三重區里長、民眾的支持，市府在新北大都會公園打造全台灣最大的「熊猴森樂園」，因為有廣大腹地、緊鄰捷運站，吸引不少大型活動來此辦理，包括兒童藝術節、河海音樂季等；在解決停車問題上，已在三重區規劃九座停車場，其中四座已完工、五座興建中。

投入多項建設 平衡溪南溪北發展

侯友宜說，三重區除了既有的台北捷運、桃園機場捷運線，未來還要規劃環狀線北環段、五泰輕軌經過，所有的軌道建設到二○三○年幾乎都能實現，變成新北交通最方便的地方。

另外，考量溪南地區已有新北市立圖書館總館，市府也規劃將三重圖書分館原址重建，預計投入三十億元打造世界級的圖書館；三重果菜市場也將搭配蘆洲南北側「銀河灣計畫」遷建，打造智能化市場。

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