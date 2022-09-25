建立大數據 田守喜分享冠軍米經驗

2022/09/25 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕人稱「田爸」的農民田守喜，在新竹縣台灣知識經濟旗艦園區（簡稱台知園區，昔稱璞玉計畫）內種出全國「冠軍米」。他與國立清華大學電資所合作進行「智慧農業數位分身計畫」（NSL），利用數位科技監測、收集其水稻生長及稻田周邊氣候、環境資料建立大數據資料庫，協助有志農友也能種出跟他一樣品質優良的「冠軍米」。

田守喜表示，他與清大電資所合作的計畫為期四年，今年已進入最後階段。這個數位分身計畫雖沒有替他的稻田增加產量，卻有效地減少了水稻的損害。

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田守喜說，電資所在稻田附近架設小型氣象站、傳輸設備、葉色板、高度儀、廣角照相機等，蒐集耕作現場的濕度、氣溫、風力、風向等環境資料傳回電資所建檔，再透過資料庫、大數據的分析，幫他適時提早預防稻熱病等病蟲害，得以降低損失。

田守喜說，經由葉色板、高度儀、照相設備等，掌握秧苗分蘗狀況、稻禾整體生長情形及覆蓋率，可以即時了解稻子是否需要施肥等情況，透過曬田等其他管理措施，抑制秧苗過度分蘗或其他有害產量的狀況發生。

這項合作計畫完成後，所建置的數據資料，將可提供給想務農的人參考，幫助他們縮短農務養成經驗所需時間，協助有志農友也都能種出跟田守喜一樣品質優良的「冠軍米」。

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