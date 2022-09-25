為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    近5成國中生曾飲酒 「貪」杯恐傷腦

    國健署提醒，酒精會導致大腦尚未成熟的未成年人自我控制能力與判斷力下降、注意力不佳甚至大腦發展受損等傷害。圖為警方防範青少年涉及不法，展開勤務(警方提供)

    國健署提醒，酒精會導致大腦尚未成熟的未成年人自我控制能力與判斷力下降、注意力不佳甚至大腦發展受損等傷害。圖為警方防範青少年涉及不法，展開勤務(警方提供)

    2022/09/25 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕「酒」是人類生活文化的一部分，然而不對的年紀飲酒帶來的風險及傷害甚鉅。國健署公布最新青少年危害健康行為，近五成國中生曾經喝酒，其中逾六成取得酒的方式來自家人，到了高中職，更有超過七成曾喝酒，且有逾一成的高中職生每天喝一杯以上。國健署提醒，酒精會導致大腦尚未成熟的未成年人自我控制能力與判斷力下降、注意力不佳甚至大腦發展受損等傷害。

    國健署二○二一年「青少年健康行為調查報告」訪問六六八○案，統計顯示，有四十九．七％的國中生曾經喝酒，其中有七．八％曾經喝醉。喝過酒的比例男生四十九．八％略高於女生四十九．五％。

    高中職生則有七十二．八％曾經喝酒，其中有十九．四％曾喝醉，男生喝過酒的比例是七十三％高於女生七十二．四％。過去三十天內有三十．六％的高中職生曾喝酒，其中有七十六．三％喝酒時通常每天喝一杯以上，推算相當於有逾一成的高中生有天天喝酒的習慣。

    調查也顯示，國中生通常取得酒的方式中，逾六成來自家人，另外自行購買的國中生約一成，而高中職生由家人供酒的比例約占三成，並有四成為自己購買。

    國健署指出，愈來愈多證據顯示酒精干擾大腦發育和功能，大腦不同腦區的成熟速度不一，導致青少年情緒易衝動，容易做出冒險行為，因此青少年比成年人更易衝動飲酒，也更容易酒精成癮，進而造成神經系統、大腦認知功能等各種不可逆的傷害。

    國健署表示，青少年飲酒行為和環境息息相關，家庭、同儕、媒體廣告等，根據「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童及少年不得飲酒，任何人亦不得供應酒予兒童及少年，呼籲家長應提供青少年對飲酒正確的認知，避免成為青少年腦部發育的殺手。

    ☆自由電子報關心您，飲酒過量有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播