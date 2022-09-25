近5成國中生曾飲酒 「貪」杯恐傷腦

國健署提醒，酒精會導致大腦尚未成熟的未成年人自我控制能力與判斷力下降、注意力不佳甚至大腦發展受損等傷害。圖為警方防範青少年涉及不法，展開勤務(警方提供)

2022/09/25 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕「酒」是人類生活文化的一部分，然而不對的年紀飲酒帶來的風險及傷害甚鉅。國健署公布最新青少年危害健康行為，近五成國中生曾經喝酒，其中逾六成取得酒的方式來自家人，到了高中職，更有超過七成曾喝酒，且有逾一成的高中職生每天喝一杯以上。國健署提醒，酒精會導致大腦尚未成熟的未成年人自我控制能力與判斷力下降、注意力不佳甚至大腦發展受損等傷害。

國健署二○二一年「青少年健康行為調查報告」訪問六六八○案，統計顯示，有四十九．七％的國中生曾經喝酒，其中有七．八％曾經喝醉。喝過酒的比例男生四十九．八％略高於女生四十九．五％。

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高中職生則有七十二．八％曾經喝酒，其中有十九．四％曾喝醉，男生喝過酒的比例是七十三％高於女生七十二．四％。過去三十天內有三十．六％的高中職生曾喝酒，其中有七十六．三％喝酒時通常每天喝一杯以上，推算相當於有逾一成的高中生有天天喝酒的習慣。

調查也顯示，國中生通常取得酒的方式中，逾六成來自家人，另外自行購買的國中生約一成，而高中職生由家人供酒的比例約占三成，並有四成為自己購買。

國健署指出，愈來愈多證據顯示酒精干擾大腦發育和功能，大腦不同腦區的成熟速度不一，導致青少年情緒易衝動，容易做出冒險行為，因此青少年比成年人更易衝動飲酒，也更容易酒精成癮，進而造成神經系統、大腦認知功能等各種不可逆的傷害。

國健署表示，青少年飲酒行為和環境息息相關，家庭、同儕、媒體廣告等，根據「兒童及少年福利與權益保障法」規定，兒童及少年不得飲酒，任何人亦不得供應酒予兒童及少年，呼籲家長應提供青少年對飲酒正確的認知，避免成為青少年腦部發育的殺手。

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