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    台南首座漁電共生共同升壓站 學甲動土

    台南首座漁電共生共同升壓站在學甲區豐和舉行動土，明年完工。（記者楊金城攝）

    台南首座漁電共生共同升壓站在學甲區豐和舉行動土，明年完工。（記者楊金城攝）

    2022/07/26 05:30

    〔記者楊金城／學甲報導〕台南首座漁電共生共同升壓站昨天在學甲區動土，預定明年完工，可供其他綠電升壓併聯台電電網，有助台南推動漁電共生。

    市長黃偉哲到場支持綠能發展，他說，最近因高溫，用電拉警報，綠能發電不管是漁電共生或是地面型、屋頂型太陽光電都是好的，可幫室內降溫，養殖又能增加發電，達到三贏。

    動土興建的廷和光共同升壓站位在學甲漁電共生光電先行區，由聯邦集團與微電能源共同成立的廷捷電力投資興建。廷捷電力投資九十三億元在麻豆、下營一百五十公頃興建漁電共生光電場，其中十億元在學甲興建共同升壓站，預定明年第二季完工。

    市府經發局長陳凱凌說，台南市推動漁電共生全台第一，目前裝置許可達卅萬千瓦（3GW），廷捷漁電共生除光電、養殖外，也將導入觀光遊憩功能，值得期待。

    微電能源董事長王愍迪說，共同升壓站能整合周圍其他光電場產生的電力，快速有效的與台電電網併聯，提升整體發電的效能與效益，擴大光電業合作併網，為民營太陽能電廠支援輔助電網建立新的里程碑。

    廷捷電力董事長吳巴珊表示，廷和光共同升壓站為特高壓一百六十一千伏（KV）的升壓站，總容量達三百千瓦（MW），除支援廷捷的漁電共生光電外，也供其他光電案場與台電電網併聯，而廷捷的漁電共生案場的設置容量為一百六十千瓦（MW），年發電量超過二億度，未來將加入觀光遊憩元素，讓漁電共生有新發展面貌。

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