清水地熱擬委外 議員：須獲部落同意

宜蘭縣政府擬透過促參模式，將清水地熱委外經營，引發反彈聲浪。（資料照，宜蘭縣政府提供）

2022/07/26 05:30

宜縣府指促參案不適用原基法 允再辦一場公聽會加強溝通

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣風景區人氣王清水地熱遊憩區，縣府盼透過促參委外經營，引發反彈聲浪；縣議員陳傑麟認為，清水地熱屬於大同鄉牛鬥部落傳統領域，應依原住民族基本法取得部落會議同意；縣府回應，此案不適用原基法，允諾再辦一場公聽會加強溝通。

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特許十年商機 有意投標逾十家

清水地熱目前是縣管風景區，縣府正辦理促參案可行性評估及先期規劃前置作業，委外面積約四．五公頃，特許年限十年；據了解，業者看中龐大商機摩拳擦掌，有意投標者超過十家，競爭激烈。

今年五月十七日縣府在清水地熱辦過地方公聽會，大同鄉地方人士擔心財團接管後唯利是圖，恐會損害原住民權益。鄉長何勝立主張交給大同鄉公所經營，增加鄉民就業機會。

屬泰雅族傳統領域 民代批草率

大同鄉籍縣議員陳傑麟表示，清水地熱是牛鬥部落泰雅族人傳統領域，要把牛鬥列為關係部落，在此從事土地開發、資源利用，依原基法第二十一條規定，必須獲得部落會議同意，痛批縣府促參作業太草率，要求加開公聽會回應族人的期待。

縣府表示，行政院原民會根據地方呈報資料，認定清水地熱不適用原基法，為進一步聽取各界意見，近期內將在大同鄉加開一場公聽會，接續再辦理招商說明會、確認招標文件、對外公告招商，何時完成促參委外，尚無明確期程。

盼引進民間資金 提供多元體驗

縣府在清水地熱辦理四期建設，已經投入一．六億元經費，園區賣店及泡湯區目前短期委外，促參案一期有十年，得標業者可在泡湯區蓋餐廳、增設煮蛋池、擴充賣店規模，盼透過促參案引進民間資金，提供更多元化的遊憩體驗。

清水地熱完成四期建設後，一年平均遊客數九十多萬人次，去年受疫情影響封園近四個月，入園人數仍有七十二．九萬人次，首度超越國立傳統藝術中心，躍居全縣第一位。

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