《南投》「停二」蓋大樓卡私地 埔里公所擬報強制徵收

2022/07/26 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮第三市場戶外攤商區原屬都市計畫停二用地，公所計劃興建多目標大樓，其中約十坪私有地，公所已召開二次協議價購會議，少數地主不接受公所參考鄰近住宅區土地平均交易行情後，所訂出每坪廿三萬三千元的金額，公所表示，若八月五日協議價購截止日仍無進展，將報請縣府核定強制徵收，以免影響後續工程進度。明年度起逐年爭取經費展開規畫設計與發包施工。

埔里鎮第三市場戶外攤商區三年前嚴重大火，佔地近○．五公頃的土地屬都市計畫停二用地，公所計劃興建地下一層、地上四層多目標大樓，一樓為攤販營業區，其餘為立體停車場，讓周邊攤商進駐集中管理，也紓解市場周邊停車空間不足及交通亂象。

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停二用地有十七筆公有地，公所已分別向縣府、國產署申請撥用，一筆私有土地卅五平方公尺，換算約十坪大，但有十多人持有，公所計劃透過協議價購取得公設保留地，先後召開二次協議價購會議未果。

公所指出，少數地主異議的理由是不滿每坪協議價購金額廿三萬三千元，但「土地徵收條例」規定都市計畫區內公共設施保留地，應按毗鄰非公共設施保留地之平均市價補償其地價，而該價格是參考今年上半年鄰近四筆土地交易平均價，多數地主也接受。

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