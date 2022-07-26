斥資3785萬 布袋轉運站動土

布袋轉運站模擬圖。（記者林宜樟翻攝）

2022/07/26 05:30

位於鎮公所北側空地 預定明年底啟用 將有4家業者5條公車路線停靠

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為讓嘉義縣布袋鎮年長者及學童搭乘公共運輸更便利舒適，嘉義縣政府爭取交通部公路總局三千五百九十五萬元補助，加上縣府自籌一百九十萬元，投入三千七百八十五萬元經費新建布袋轉運站，工程昨天動土，預計明年底啟用，將成為嘉南濱海地區重要交通樞紐。

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翁章梁︰讓鄉親候車更舒適

嘉義縣長翁章梁、交通部公路總局副局長林聰利、布袋鎮長陳鳳梅等人昨參與祈福動土儀式；翁章梁指出，三十多年前新營客運及嘉義客運於布袋鎮太平路設有客運車站，後來廢除車站，改為路邊停靠，縣府為讓鄉親候車時更舒適，規劃興建布袋轉運站。

翁章梁說，縣府將各公共運輸業者的布袋路線整合至同一場站，考量民眾接駁外出就醫及通學需求，與布袋鎮公所討論、協商後，將布袋轉運站設置在布袋鎮公所北側空地，位於自由路與上海東路路口處。

規劃幸福巴士接駁轉乘

翁章梁說，布袋轉運站外觀具現代設計感意象，色彩鮮明，規劃七席公車停靠席位，設置無障礙設施、哺集乳室、轉乘動態資訊與候車休憩區，啟用後將有四家業者（嘉義縣公車處、嘉義客運、新營客運及統聯客運）共五條公車路線停靠（七二○九、七二三四、七三二七、棕六、一六三九），每日服務一○四班次，縣府並規劃布袋鎮幸福巴士至各里接駁民眾到轉運站轉乘。

布袋轉運站鄰近主要聯絡道路包括台十七線、縣道一五七線、縣道一六一線、縣道一七二線及快速道路台六十一線等，完工啟用後，將以布袋鎮為中心，串連東石鄉、義竹鄉、朴子市及台南市北門區。縣府將把各客運業者公路客運路線、市區公車路線與布袋鎮幸福巴士班次時間進行整合，提升縣內公路運輸服務量能，改善交通壅塞情形，帶動當地發展。

嘉義縣長翁章梁（中）等進行布袋轉運站新建工程動土儀式。（記者林宜樟攝）

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