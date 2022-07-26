斗六舊警察宿舍活化 轉型中部「青聚點」

老舊警察宿舍華麗變身，轉型中部青聚點基地。（記者詹士弘翻攝）

2022/07/26 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六行啟館旁的三小樓荒置的舊警察宿舍活化再利用，華麗變身為教育部青年發展署的「中部青聚點基地」，將融入大量青春元素，以夏日嘉年華形式，成為青年實體交流空間，也展現雲林致力打造友善青年共好環境的企圖心。

行啟館旁荒置三小樓 再利用

教育部青年發展署與地方政府合作，把台灣分為四區，建置四座區域性青聚點，中部地區由雲林縣雀屏中選，雲林縣府選擇活化行啟記念館附近的原舊警察宿舍的三小樓，讓原本荒置的三小樓注入青春活水，未來將作為串連起苗栗、台中、彰化、南投、雲林及金門六縣市的產官學研界及青年的平台，吸引與創造不同場域夥伴之間的對話與溝通的機會，打造「生活品質產業」的願景。

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青年發展署長陳雪玉指出，「人」的連結是區域性青聚點的關鍵角色，關係人口人際網絡的成形及交流，將有助於日後事務的推動，因此透過區域性青聚點可以串連學習性青聚點、青年團體、學校、社區或產業組織、在地企業等，建立交流網絡。

中央補助 打造青年交流基地

縣府勞青處長張世忠表示，青聚點基地獲教育部青年署補助一千三百七十五萬元籌設，其中六百廿五萬元用在活化老舊宿舍，轉型為青年實體交流空間，未來將以優質的軟硬體空間，引進外部資源，舉辦互動、研習、增能課程、工作坊以及提供青年在地發展諮詢及相關協助，讓不同縣市的青年能在此找到志同道合的夥伴，遇到困難和挑戰時，也能在此透過諮詢門診、業師輔導等機制，跨過阻礙，持續向前邁進。

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