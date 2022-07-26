蔡適應基隆隊拍定裝照 盼選戰揮全壘打

明倫社宅A棟十樓的公共區天花板漏水將近兩年，根本沒有修好。（議員陳怡君提供）

2022/07/26 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長提名人蔡適應以「首都生活圈、大步向前」作為競選主軸，他昨天邀請同黨籍的市長林右昌擔任「基隆隊」的領隊，市黨部主委蘇仁和擔任總教練，他擔任隊長，與十三名黨籍市議員提名人穿T恤團拍和JOJO立網美照；蔡適應說，他會接棒基隆並延續光榮。

林右昌讚蔡適應最適合接棒

林右昌表示，「基隆隊」就是在基隆認真打拚的隊伍，過去的基隆給人負面印象，是失業率、自殺率、離婚率的「三高」城市，但在他七年多的執政後已經成功蛻變，他和蔡適應聯手將國民黨留給基隆市的一二四億元債務，已償債五十六億元，創造屬於基隆人的奇蹟，這樣的執政成績必須延續，唯有蔡適應最適合接棒，最能延續基隆的改變和進步。

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蘇仁和說，基隆的改變是現在進行式，林右昌是基隆有史以來，民調的施政滿意度高達八十二％的市長，蔡適應則是基隆有史以來，榮獲公督盟評鑑最多次的優秀立委，一個是第一名市長、一個是第一名立委，唯有蔡適應才能無縫接軌市政工作。

另外，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，市府砸四億多元改建市立田徑場，但田徑場拆光後，工程卻停擺迄今，若他當選市長絕不會為了政績而搶開幕，讓品質低落的建設影響到民眾的安危。

對此，市立體育場場長葉雅琦表示，已催促包商提報趕工計畫等資料，若不能依約完成將中止契約、重新招標；林右昌說，田徑場工程碰到障礙，教育處正在解決，必要時就要「斷然處置」（意指解約）。

民進黨基隆市長提名人蔡適應（右五），昨與民進黨議員提名人合體拍定裝照，拍下JOJO立網美照。（記者俞肇福攝）

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