北市議員帶殭屍質詢 促北美館衝人氣

台北市議員陳怡君昨帶三具「殭屍」進入議場內質詢，呼籲北美館突破僵化思維、結合國際潮流與在地特色，創造營收、人潮、文化推廣三贏。 （記者鄭名翔攝）

2022/07/26 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台南市美術館日前展出「亞洲的地獄與幽魂」巡迴展，吸引大批觀展人潮，被戲稱「人比鬼多」，成功創造話題；台北市議員陳怡君昨特帶三具「殭屍」進入議場質詢，稱台北市立美術館相形之下人潮冷清，無法帶動地方經濟，呼籲北美館突破僵化思維、結合國際潮流與在地特色，創造營收、人潮、文化推廣三贏局面。

南美館人比鬼多 北美館冷清清

對此，北美館館長王俊傑表示，目前正舉行的「瑪莉官時尚革命者」展覽吸引十一萬人次、洪瑞麟的「掘光而行」展也吸引超過十萬人次，而過去也曾向法國博物館洽談舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展，但因此次在台展出結束後將至歐洲巡迴，暫無緣爭取來台北，後續將再努力開發民眾喜歡且有效益的活動。

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陳怡君指出，南美館日前舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」巡迴展，結合傳統文物及最新流行文化，以深入淺出的方式讓民眾看見世界鬼怪文化及對未知世界的想像，展出期間盛況空前，人潮爆滿堪稱「人比鬼多」，吸引全台各地民眾前往看展，也成功帶動地方經濟。

陳怡君認為，北市府斥資五十二億進行北美館擴建，然而當前館內經常冷冷清清，相較不遠處的國立科教館舉辦民雄鬼屋實境展吸引爆滿人潮，甚為可惜，呼籲北美館應突破僵化思維，設法結合國際潮流與在地特色，創造營收、人潮、文化推廣三贏的目標，未來即便不舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展，也可設法引進國內外具特色的展覽。

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