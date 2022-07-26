「市民當靠山」 侯友宜不設競總主委

新北市長侯友宜可能比照二○一八年不設置競選總部主委的模式，他認為競選主委就是新北市四百萬市民。（記者賴筱桐攝）

2022/07/26 05:30

〔記者賴筱桐、邱書昱、林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍，力邀行政院長蘇貞昌扮演「桶箍」的角色力拚團結勝選；據了解，新北市長侯友宜可能比照二○一八年不設置競選總部主委的模式，他認為競選主委就是新北市四百萬市民，最大的靠山是來自市民的力量，要一起並肩作戰。

選戰以市民為主 不需「天王天后」

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，新北市二十九個行政區都規劃各分區的競選總部，各區輔選架構大致底定，以卸任的鄉鎮市長或民意代表為主，邀請熟悉地方事務且有選舉經驗者擔任操盤手，等八月二十八日國民黨全代會正式提名侯友宜後，相關名單就會公布。

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黃志雄說，侯友宜在四年前的選戰風格就以市民為主，從市民的角度出發，不需要天王或天后輔選，只要這四年的政績獲得認同、讓人民有感，就是連任的最好靠山。

侯友宜的幕僚表示，競選對手的酸言、抹黑不會讓新北市更好，不會浪費時間和對手爭辯，這場選戰的訴求是爭取四百萬市民繼續認同，不是在空中樓閣比賽畫大餅。

侯︰放眼未來 好好努力做事

對於林佳龍陣營連日來針對林口交流道擴建、新北市停車場新建進度、五股垃圾山整治、警察員額不足等議題提出批評，侯友宜昨天受訪回應說，大家互相砥礪，要放眼未來好好努力做事；對於有民調指稱目前的選情領先林佳龍，侯說，民調只是一時，他會努力兌現四年前的承諾，加緊腳步做好市政。

另外，對於國民黨新北市議長蔣根煌看好侯友宜在二○二四年挑戰總統大位有機會贏，侯友宜說，他現在是新北市長，把握珍惜市民的託付，好好做事並且努力衝刺。

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