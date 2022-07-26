境外移入2例猴痘 王必勝：國內不會廣泛傳播

電子顯微鏡下的猴痘病毒。（法新社檔案照）

2022/07/26 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生組織（WHO）將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），目前國內接獲十一例疑似病例通報，但有九例已排除，二例境外移入確診。衛福部次長王必勝昨表示，目前在國內不會有廣泛傳播問題，民眾不用過度緊張。

疾管署署長周志浩表示，截至七月廿四日，全球累計七十四國、地區共一萬六九一四例猴痘，以歐洲卅五國、一萬二一○六例及美洲十七國、四四八一例較多，五例死亡案例則都在非洲。國內已接獲十一例疑似病例通報，九例排除，二例境外移入確診，感染國家分別為德國與美國，其中一例康復出院，接觸者均無疑似症狀，一例住院治療中。

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疾管署進行整備、嚴密監測

周志浩指出，猴痘傳播對象具侷限性，以親密接觸者可能性較高，雖然不能排除有飛沫或汙染環境等傳播方式，但最主要仍是親密肢體接觸傳染，提醒民眾到國外流行地區，應避免到與不特定人密切接觸的社交活動等高風險場域。

周志浩提醒，若返國入境時有出現發燒，或皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿包等疑似症狀，應主動告知航空公司及機場港口檢疫人員，並盡速就醫。如是入境後出現相關情形，則是覆蓋好病灶就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。

王必勝指出，國內持續嚴密監測，以國內外疫情來看，因為主要是密切接觸傳染，應該目前不會有廣泛傳播問題，疾管署已進行相關整備工作，包含疫苗與藥物採購及適當宣導，民眾不用過度緊張。

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