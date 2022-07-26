長輩打疫苗送衛教品 31日截止不延長

截至23日，6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種率約5.6％。 （記者蔡淑媛攝）

2022/07/26 05:30

〔記者邱芷柔、呂伊萱／台北報導〕疫情指揮中心為鼓勵長者接種武肺疫苗，提供六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民，接種疫苗可獲得五百元額度的衛教品及兩劑快篩試劑，指揮中心發言人莊人祥昨宣布，獎勵政策實施至今年七月三十一日不再延長，呼籲民眾把握最後獎勵機會，儘速接種疫苗。

指揮中心統計，目前國內COVID-19疫苗涵蓋率，第一劑為九十一．七％、第二劑八十五．七％、追加劑（第三劑）七十一．二％、第二次追加劑（第四劑）六％。

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莊人祥說明，目前六十五歲以上符合追加劑接種間隔的疫苗涵蓋率已超過九十六％，且快篩試劑供應充足，因此獎勵措施確定實施到今年七月三十一日，後續將由各縣市結合在地資源推動接種作業。

據統計，截至七月廿三日，五至十一歲兒童第一劑涵蓋率七十五．八％，第二劑四十一．二％。而六個月以上至五歲嬰幼兒接種莫德納疫苗第一劑以來，累計接種四萬四八九四人，約佔五．六％。

指揮中心指揮官王必勝表示，預期BA.5會帶來一波疫情，且分析近日個案，小於六歲以下的嬰幼兒重症比例高達六成，呼籲家長儘速帶孩子打打疫苗。目前提供幼童接種的莫德納疫苗，只要打兩劑，最快一個月就能獲得完整保護力，指揮中心也正積極引進輝瑞嬰幼兒劑型，輝瑞要打三劑，要獲得完整保護力至少要三個月。

六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民，接種疫苗可獲得五百元衛教品及兩劑快篩試劑獎勵政策，實施至七月三十一日，不再延長。（資料照，記者許麗娟攝）

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