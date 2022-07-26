本土+16921、中重症+81、死亡+53／MIS-C+1 3歲女童發病3天不治

指揮中心指揮官王必勝說明最新疫情。（資料照，指揮中心提供）

2022/07/26 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武肺昨再度跌破兩萬例，新增一萬六九二一例，為五月一日以來最低，創下八十六天以來新低紀錄。中重症也降至八十一例，但新增一例四歲男童重症，罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）。死亡降至五十三例，年齡最小的是三歲女童併發腦炎，從發病到死亡三天。

新增本土病例仍以新北市二九五五例最多，其次是台中市二○五一例、桃園市一八四七例、高雄市一七六七例、台北市一七二七例、台南市一三八○例。其餘縣市均低於千例。

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新增八十一例中重症，包含中症卅六例、重症四十五例，其中一例特殊重症為MIS-C。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案是四歲男童，無慢性病史，六月十三日確診，七月十六日起發燒、喉嚨痛且食慾下降，十九日至急診，醫師懷疑MIS-C收住加護病房，期間出現紅眼、草莓舌、四肢末梢紅腫、血壓偏低等症狀，經藥物治療後已好轉，住院觀察中。

新增五十三例死亡個案中，四十八例具慢性病史、卅五例未打滿三劑疫苗。其中，年齡最小的三歲女童，無慢性病史，七月廿一日發高燒、快篩陽性確診，廿二日持續高燒至四十一‧一度緊急送醫，出現意識改變，以及呼吸窘迫症狀。插管入住加護病房，經電腦斷層檢查發現疑似腦炎，給予降腦壓藥、類固醇等藥物治療，但廿三日病況仍惡化，搶救不治，死因為腦炎合併心肺衰竭。

今年本土病例累計四四一萬餘例，二萬○二七一例中重症，七七九六例死亡。十二歲以下兒童重症累計一一八例，包含五十三例MIS-C、廿五例腦炎、十九例肺炎、八例哮吼、敗血症與共病各三例、一例心肌炎等，其中廿五例死亡，包含九例腦炎。

國際疫情上升 境外移入增206例

另外，境外移入新增二○六例，指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，此呼應國際疫情上升的趨勢。

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