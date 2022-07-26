改善新竹棒球場 市府廣納意見公布進度

新竹市議會將成立棒球場設施改善監督小組。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/26 05:30

成立改善小組 陳章賢︰沒有完成改善 獲得中職、球員認可前 不會進行職棒賽

〔記者蔡彰盛、陳恩惠／綜合報導〕新竹市立棒球場賽事延期舉行，代理市長陳章賢第一時間向球迷致歉，宣布廣納專家意見成立改善小組，成員包含中華職棒大聯盟、球員工會、前職棒選手與專業教練等，並會定期公布改善進度。

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林智堅︰市府團隊會處理好

前新竹市長林智堅表示，新竹市立棒球場原為超過四十年的老舊球場，每逢賽事總讓球員受傷，球迷認為環境不好，市府因此啟動改建工程，對於改建完成開賽後傳出球員受傷及工程瑕疵，相信新竹市政府的團隊在中華職棒大聯盟的協助下，能將此事處理完善；他強調，既然發生問題，他仍秉持過去的態度，面對問題、解決問題，新竹熱愛棒球運動者非常多，因此重建新竹棒球場的政策和方向是對的，只是細節的問題要快改善。

球場目前仍處驗收階段

陳章賢表示，開幕賽前有進行壓力測試賽，並請球團、中華職棒進行場勘，修正場內設施。球場目前也尚在驗收過程中，相關項目全數改善完成，並經改善小組同意，才會進行驗收付款。

陳章賢說，在球場沒有改善完成、沒有獲得中職或是球員、工會的認可前，不會進行任何一場職棒賽事。目前市府和廠商都還在合約內，接下來的改善工作會由市府、營造單位、監造單位、球場公司和球團一起對球場、對球員負責。

以球員安全為第一要務

陳章賢說，改善小組與會成員有中職球員工會代表葉子彧與林家緯、建築師王俊雄、新竹市棒委會總幹事阮瀚逸、前職棒選手蔡璟豪、味全龍領隊丁仲緯、龍來球場公司吳文政副總經理等人，將廣納多方意見，也會定期公布改善進度。

工務處副處長游蘭英說，草皮養護與碎石及投手丘紅土區將透過時間養護穩定；場地內排水溝已於十一日鋪設改善完成；選手休息區排水溝已先行鋪設軟墊覆蓋，並修改排水溝形式，以球員安全為第一要務；打擊視覺區配合球員需求將再調整，預計向上延伸至八．八公尺，並調整座位區顏色與打擊視覺區一致。

議會將提案設監督小組

新竹市議會議長許修睿表示，議會將提案成立「棒球場設施改善監督小組」，要求市府必須將球員與球迷所列出的各項缺失盡快改善。

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