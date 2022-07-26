《苗縣》坤輿掩埋場試運轉衝突 立委批苗縣府護航

2022/07/26 05:30

〔記者張勳騰、蔡政珉、謝君臨／綜合報導〕坤輿公司垃圾掩埋場試運轉於二十一日強勢進場，造成抗爭民眾、警察等八人受傷，苗栗縣警局過濾蒐證影像，昨天再拘十一名保全、工作人員及幫派分子到案送辦，並通知外圍分子五十九人到案說明，警方根據保全身上衣服分別約談負責人，發現兩間保全公司負責人竟是夫妻，並相互支援，因涉嫌違法僱用數十名臨時保全員，將依違反保全法裁罰，最高可罰五十萬元。

民進黨立委洪申翰、湯蕙禎、自救會會長陳清鑫，以及苗栗縣長參選人徐定禎等人，昨天共同在立法舉行記者會，批評苗栗縣政府執意放水、竹南警分局將盾牌對著鄉親，卻對坤輿黑衣人溫柔，除要求嚴查暴力，並呼籲苗栗縣府不應再替坤輿上訴。

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洪申翰表示，應追究苗縣府兩大政治責任，一是環保局一意孤行不斷放水、護航坤輿，直到鄉親頭破血流才發出停止坤輿試運轉的函文；二是警察局，現場指揮官警力調度失職、放任衝突發生，更將盾牌對著手無寸鐵的鄉親，而不是施暴的黑衣人。

縣府、警方強調依法行政

苗栗縣政府環保局回應，縣府在受理坤輿案申設過程，完全遵照中央主管機關所訂環保法規以及程序辦理，另是否上訴部分，將在收到判決書後，依判決理由研議後再處置。

苗栗縣警局長陳武康昨召開記者會指出，針對坤輿公司垃圾掩埋場試營運期間試圖闖關與自救會人員爆發衝突受傷事件，警方將嚴正執法、秉持行政中立、依法行政及制裁暴力的立場，苗栗檢警聯手，將強力打擊黑幫，拘捕幫派分子，只要違法，一個都不放過。

坤輿公司因應廢棄物試運轉，廿一日凌晨企圖掩護外面載運廢棄物的車隊進場，爆發坤輿陣營多人對造橋鄉龍昇村自救會成員、陳抗民眾，丟擲椅子、噴辣椒水暴力行為，造成民眾、執勤警員共八人受傷，當天逮捕兩位保全人員送辦，苗栗警方根據蒐證影帶再揪出不法，並報請檢察官核發拘票追查。

警方拘提11人依法送辦

據指出，現場所出現的黑衣人，係坤輿公司委託保全公司找人，苗栗縣警局昨天出動大批警力，陸續拘提有幫派背景的陳姓（四十歲）、鄭姓（廿二歲）和駱姓（廿七歲）等人到案，三人涉嫌帶領約二百名保全、幫派背景的黑衣人，搭乘八輛遊覽車，在坤輿公司外圍支援，準備護衛砂石車隊衝入掩埋場。

苗栗縣警局昨將拘提到案的保全、工作人員及幫派分子等十一人，依組織犯罪、恐嚇及妨害自由等罪嫌送辦。

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