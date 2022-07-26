財神來敲門 花15元買巧克力捲 發票中千萬

統一發票。（資料照）

2022/07/26 05:30

〔記者鄭琪芳、楊雅民／台北報導〕五、六月期統一發票昨日開獎，全家便利商店開出一組特別獎一千萬元，消費者是在全家直學店購買巧克力捲，僅花十五元就幸運中大獎，堪稱本期最幸運。

此外，統一超商有三位消費者獲一千萬元大獎，運氣最好的消費者是在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共卅元的熱食自助區商品。全聯福利中心開出的一千萬元特別獎門市為台南安中，消費者花了二四○元購買漱口水、胡蘿蔔、高纖吐司等商品，就獲財神眷顧。

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移工結匯 中兩百萬特獎

此外，三、四月統一發票還有三張千萬特別獎及一張兩百萬特獎未兌領，領獎期限至九月五日。其中，特獎發票由台北市寧夏路同合順企業開出，為外籍移工薪資結匯手續費八十元。同合順沈老闆表示，中獎人是位不到三十歲的女性印尼移工，已通知她中獎消息，但移工兌領發票獎金需居留證，中獎人因轉換工作換發居留證，所以還沒有出面領獎，下週居留證就會下來，將派人陪她前往領獎。

沈老闆表示，五月廿七日知道店裡開出特獎發票後，就通知中獎人這個好消息，中獎人一開始還以為是詐騙電話，後來確認中獎後相當興奮，打算將獎金匯回給父母買地，自己繼續留在台灣工作。

五、六月期統一發票昨日開獎，千萬特別獎中獎號碼為「四六四三八四七六」；兩百萬特獎中獎號碼「五四七六九八五二」。財政部提醒，五、六月發票領獎期限為八月六日至十一月七日。

本期統一發票三組頭獎中獎號碼則為「一七八五八○九七」、「九四○四五○四二」及「○五二三六八三六」。此外，本期開出雲端發票專屬百萬獎三十組、二千元獎一萬六千組、八百元獎十萬組及五百元獎一六五萬組，共開出雲端發票專屬獎一七六萬六○三○組。

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