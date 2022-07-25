鳳林慢城廣場升級 7/30邀騎遊巡禮

花蓮鳳林慢城廣場設置全新自行車友善服務設施，豪華大空間，足可牽進愛車一同淋浴，不怕自行車「落單」！ （縱管處提供）

2022/07/25 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮是全台第一個獲義大利國際慢城組織認證的城市，慢城廣場設施全面升級，不僅更友善遊客，還提供自行車友乾濕分離淋浴空間，廣場彩繪列車也換新塗裝，由知名設計師李明道Akibo以國際慢城小鎮蝸牛圖騰打造，卅日還將舉辦市集、自行車活動，邀遊客騎遊巡禮。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處重新打造鳳林慢城廣場，設置全新自行車友善服務設施，縱管處長郭振陵說，新打造的自行車友善設施，建築外觀以紅磚屋搭配窯燒拼花磚，極具客家特色，內部除設置親子哺乳間，還規劃二間淋浴間，方便單車騎士盥洗休憩。

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郭振陵說，廣場列車邀請李明道Akibo以國際慢城小鎮蝸牛圖騰為題材創作，超級吸睛的彩繪列車，預料將成為遊客新打卡景點，其他休憩設施也融合客家元素，園區充滿客家風。

郭振陵說，卅日將在廣場舉辦慢城市集，集結花東縱谷特色店家，提供在地美食、小農特產與文創手工藝品，下午三點到五點還會安排小鎮音樂會。

郭振陵也表示，當天會安排三場小鎮騎遊巡禮活動，分別是上午十點半、下午一點四十分及三點，由專人導覽介紹鳳林特殊文化建築，報名費一百元，參加即贈二百元園遊券，搭乘「三○三台灣好行—縱谷花蓮線」遊客報名騎遊者，憑搭乘票根可多贈一百元，採官網線上報名。

此外，鳳林鎮公所會發放給遊客價值一百元園遊券，數量有限、送完為止，首波為早上八點半至九點在「鳳林兒童樂園東側—鳳林公所服務台」領取卡片，十點廿分至十一點憑卡片兌換園遊券；第二波於下午一點至二點在「鳳林慢城公園—園遊會發放服務台」報到領取，二點半至三點十五分憑卡片兌換。

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