Kolas參加港口部落豐年祭 族人熱情打氣

Kolas受邀參加花蓮豐濱鄉港口部落豐年祭，族人熱情款待，為她加油打氣。（Kolas Yotaka競選團隊提供）

2022/07/25 05:30

Kolas受邀走訪豐濱鄉 族人熱情牽手一起圍舞 徐榛蔚快篩陽確診居隔

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka自上週宣布選戰起跑後，多次下鄉勤跑基層，陸續出席萬榮鄉、玉里鎮等多場活動，並在故鄉哈拉灣部落入口處，立起全縣首面穿族服看板，前晚還受邀參加豐濱鄉港口部落豐年祭，族人熱情款待，為她加油打氣。

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Kolas在廿三日晚間前往豐濱鄉，參加阿美族港口部落ilisin（年祭），一進會場就被許多族人認出，現場加油聲不斷，還被熱情族人牽起手一起圍舞，讓她備感溫暖。Kolas說，港口部落豐年祭是海岸阿美族代表性祭典之一，受邀出席祭典深感榮幸。

Kolas︰阿美族過新年 榮幸受邀

Kolas說，港口部落在秀姑巒溪出海口，是台灣東海岸阿美族文化的重要發祥地之一，部落豐年祭至今仍保留嚴謹的年齡階級制度及「海祭」、「ilisin」等傳統樂舞。

她說，「ilisin」一般不對外開放，每年七月下旬舉行，各地族人都會盡量趕回家鄉參加，是相當重要的祭典，主要慶祝水稻豐收，也以此跨越新年，在阿美族曆法中，豐年祭就是過新年，歡度新的一年到來，具有重要意義。

Kolas︰力拚原民文化導入政策

Kolas強調，原住民族占花蓮人口的三成，身為阿美族人，了解尊重多元文化的重要，花蓮未來不是只要把原民文化當成很浮面的觀光條件，而是要讓原民文化真正結合在地政策，帶出花蓮更為深度的產業發展路線。

她說，對花蓮未來的文化政策，有很多想法，將有效把原住民族文化諸多美好元素及特色，導入花蓮各項政策，使全台灣、甚至全世界的朋友，都能更深入了解花蓮，而不只是把祭典當成觀光噱頭，會努力讓花蓮各產業不斷升級。

徐臉書直播 參與原住民豐年節

花蓮縣原住民族聯合豐年節連續三天在縣立體育場旁德興大草坪舉行，爭取連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚，首日身體不適無法出席，前天下午快篩陽性確診後，已取消所有行程居家隔離，昨晚也是透過臉書直播線上參與。

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