《桃園》莫德納嬰幼兒疫苗快打站 7/30加開30處

桃園市府已規劃本週六（30日）再開30處「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」。（市府提供）

2022/07/25 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市昨增二二七○例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，市府衛生局長王文彥表示，相較於前天二三○三例，單日下降一．四三％，全國昨天共有二萬一四六○例，也較前天下降三．九七％，整體疫情呈現緩降情況。市府本月卅日（週六）將再開設卅處「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，呼籲家長可就近帶孩子施打疫苗。

王文彥表示，目前新冠病毒BA.4和BA.5的威脅仍然存在，配合中央流行疫情指揮中心疫苗接種政策，全國自本月廿一日起開放年滿六個月至五歲的嬰幼童接種嬰幼兒莫德納疫苗，全市符合資格者約十一萬名嬰幼兒，考量幼兒須由家長陪同施打，前天協調市境廿九所國小及一所私立幼兒園開設卅處快打站，同時也提供幼兒園學童及托嬰中心嬰幼兒疫苗接種服務，有六四七七名嬰幼兒完成施打，接種率卅．七％。

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王文彥另提醒，近來天氣異常炎熱，民眾出門在外須注意防曬、補充水分以防熱傷害；若出現體溫上升、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者甚至會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐乃至神智混亂、抽筋、昏迷等熱傷害徵兆，務必迅速離開高溫環境，設法鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等降低體溫，補充加少許鹽之冷開水或稀釋後的電解質飲料後迅速就醫。

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