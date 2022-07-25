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    3205人「腹超」篩檢肝癌 82.8%異常

    肝病防治學術基金會昨天結合世界肝炎日，與全台十六家醫療院所合作，為三二○五人做免費腹部超音波檢查。肝基會總執行長楊培銘（右一）、肝基會董事長許金川（右二）公布篩檢結果。（記者邱芷柔攝）

    肝病防治學術基金會昨天結合世界肝炎日，與全台十六家醫療院所合作，為三二○五人做免費腹部超音波檢查。肝基會總執行長楊培銘（右一）、肝基會董事長許金川（右二）公布篩檢結果。（記者邱芷柔攝）

    2022/07/25 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕肝病防治學術基金會昨與全台十六家醫療院所合作「今年超了沒？全民腹超活動」，提供四十歲以上民眾免費腹部超音波肝癌篩檢。肝基會總執行長楊培銘指出，全台三二○五名受檢人中，有二六五四人檢出異常，異常率達八二．八％，值得注意的是，其中有一八三三人檢出脂肪肝，比率高達五七．二％。脂肪肝是肝癌的重要危險因子，國人不可掉以輕心。

    肝癌高居國人主要癌症死因第二位，肝基會積極推動腹超篩檢早期發現問題，昨天篩檢結果發現，三二○五名受檢者中有二六五四人異常，其中八十二位疑似有肝癌或性質不明肝腫瘤、六位肝硬化、二九○位肝實質病變，另有七○五位良性肝腫瘤、脾臟腫大者三十一人、膽息肉三二九人，其他腹部腫瘤如胰、脾、腎臟等四十七人，其他問題如肝內鈣化點、膽結石等一○二四人。

    近6成驗出脂肪肝

    值得注意的是，受檢者中有一八三三位有脂肪肝，檢出比率將近六成。楊培銘指出，當脂肪在肝臟內過度蓄積，容易誘發肝炎，未來可能發展為肝硬化甚至肝癌，國人喜歡含糖飲料、多吃少動，恐讓脂肪肝成為新國病。

    楊培銘說，脂肪肝與肥胖脫不了關係，疫情期間民眾減少外出，脂肪肝情形加劇，不過「在家也可以運動」！臨床觀察，有許多有脂肪肝個案，透過飲食控制、積極減重、少喝含糖飲料、飲酒不過量、持之以恆的運動等，能夠有效對抗脂肪肝。

    楊培銘強調，腹部超音波可發現許多器官疾病，尤其死亡率極高的肝癌。肝臟長出小顆腫瘤時通常無感，如果沒有定期篩檢，非常容易被忽略，必須抽血檢驗加上腹部超音波檢查才能揪出病灶，提醒民眾讓定期腹超成為全民運動，一起根除國病。

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