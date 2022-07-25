旅館房務人力荒 學者籲開放移工

房務工作耗體力，常常有媒合二度就業者反映體力吃不消。圖中人物與新聞無關。（資料照，業者提供）

2022/07/25 05:30

〔記者陳心瑜／台北報導〕悠遊國旅補助上路獲得民眾熱烈響應，加上邊境可望開放，兩年多來慘澹經營的觀光旅館業積極重整旗鼓，但北部部分觀光旅館卻因負責整理客房的房務人員招募不齊，只敢開出六至八成房間。針對房務人力問題，有業者不滿指出，基層最缺的房務不開放外國人，反而開放白領總經理來台跟年輕人搶管理職！觀光旅館商業同業公會及學者也疾呼「盡速開放外籍人力」，以免房務缺工影響服務品質，衝擊觀光形象。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，台灣人投入房務工作意願低，不會因為開放觀光旅館外籍勞工，失業率就上升。世新大學觀光學系副教授陳家瑜建議，比照日本便利商店招募外籍店員方式，專案引進人才，避免排擠本國就業疑慮。

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觀光局：尊重勞動部評估

交通部觀光局回應，持續透過專案媒合，至於業者多年來疾呼放寬外籍勞工，這部分尊重勞動部對本國勞工就業權益的評估。

觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田說，房務缺工因疫情雪上加霜，政府都說調高薪資可改善，但即便薪資調到三萬元，顯示問題並不是薪資不夠高，而是沒人想做。

觀光旅館公會日前對全台一一九家觀光旅館調查，最急需人力的職務為房務占六十九．八％以上，遠高於餐飲人員占二十八％；但人力銀行刊登上述職缺，半年以上占六十四％、半年占廿五％；開出房務人員薪資待遇三萬以上最多，占四十一％、二．八萬至三萬占廿四％。

中高齡體力難負荷、年輕人沒意願

觀光旅館公會秘書長卓倩慧說，預估全台包括一般旅館人力短缺達八千至一萬名，中高齡就業者體力難負荷、年輕人投入意願低。目前平均年齡四十至五十歲，但房務工作耗體力包括搬床、換床單等，常常有媒合二度就業者反映體力吃不消。

劉喜臨、陳家瑜都表示，飯店須檢討能否提供年輕人升遷管道及事業發展性，不論從事房務或客務都要提供願景。

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