新北「微笑曲線」開發案 增811公頃產業用地

新北市透過整體開發案，未來可新增八一一公頃產業用地。圖為蘆洲南北側農業區。（城鄉發展局提供）

2022/07/25 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年受到美中貿易大戰、台商回流與全球供應鏈重組等因素影響，國內產業用地的需求迫切，新北市府透過新增及活化兩大策略，拓展產業用地與空間，藉由整體開發案，未來可新增八一一公頃的產業用地，並已活化既有工業區土地共六十五．七公頃，盼鼓勵企業根留新北。

新增及活化策略 拓展用地

市府城鄉發展局長黃國峰指出，在新增產業用地上，將以新店十四張捷運機廠到蘆洲南側、北側農業區作為南北端點，形塑三條「微笑曲線」推動整體開發案，提供區位優異且有完善基礎建設的產業用地，包括五股夏綠地、泰山楓江、新泰塭仔圳、蘆南蘆北、中和灰磘、板橋浮洲及大柑園地區等，未來可新增八一一公頃產業用地。

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在活化工業區部分，新北都市計畫的既有工業區達二六四四公頃，許多廠房因發展較早，建築物老舊且空間規劃不合時宜，市府推動工業區立體化方案及都市更新，鼓勵民間投資，促使產業轉型。

促產業轉型 鼓勵根留新北

都市更新處總工程司李擇仁指出，閒置未開發的工業區如果取得所有權人全數同意，即可申請立體化方案，不用再經都更審議程序，老舊廠房辦理都更重建可享有高額容積獎勵及稅捐優惠。

城鄉局統計，目前新北市工業區立體化有五十八件，申請基地面積二十四．七公頃，預估可供給樓地板面積約二十二萬坪；工業區多元都更總計五十件，申請基地面積約四十一公頃，預估可供給樓地板面積約七十一萬坪。

李擇仁說，去年土城工業區的華南金融集團都更案完工，是全國編定工業區的首例，今年市府核定中和光寶科技「起家厝」都更案，未來將新建地上十一層樓新廠房，並申請鑽石級綠建築以及黃金級智慧建築標章。

另外，包括全球傳動科技、勝仁針織、中華工程、國泰人壽、花王企業（印刷）等案件，都在審議或施工階段，累計已核准的工業區多元都更案，可提供逾三萬八九三○平方公尺的人行步道及開放空間，部分捐贈公托等公益設施，嘉惠周邊居民。

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