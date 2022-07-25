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    顧好心肝 台大雲林分院免費「照」護

    台大醫院雲林分院醫師為兩百名民眾進行腹部超音波檢查。（記者詹士弘翻攝）

    台大醫院雲林分院醫師為兩百名民眾進行腹部超音波檢查。（記者詹士弘翻攝）

    2022/07/25 05:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕台大醫院雲林分院響應肝病防治學術基金會「今年超了沒？全民腹部超音波檢查」公益活動，昨天在虎尾院區免費辦理，有兩百人完成檢驗，院方盼能守護民眾肝臟健康。

    台大雲林分院院長黃瑞仁表示，肝癌一直是雲林縣男、女性癌症死因首位，過去雲林地區一直沒有在地的腫瘤療護團隊，為了讓雲林民眾遠離「肝」苦，二○○四年台大雲林分院改制初期即把肝膽疾病及腫瘤治療列入發展重點，並成立肝膽醫學中心，陸續添購高階彩色超音波、肝纖維化震波儀、融合影像超音波等各項設備，對肝病的治療助益良多。

    昨天院方針對四十歲以上且BMI大於廿七或具有糖尿病病史，有罹患肝癌的高風險族群進行免費腹部超音波檢查，簡單、無痛、沒輻射、確診率高，是篩檢肝癌的利器，對於檢查異常者，若有需要，肝基會也會協助患者轉介到醫療院所追蹤治療，藉由活動盼能早期發現肝癌、有效治療。

    台大雲林分院副院長陳健弘表示，主動篩檢是肝病目前唯一的防治方式，篩檢還必須加上定期追蹤，才能做到真正的防堵。超音波是一種非侵入性、能快速且早期診斷的醫療儀器，脂肪肝、肝病變、血管瘤或肝硬化，都可以確實掌握蹤跡，可以早期發現極小型肝癌、及時處理，呼籲民眾養成良好的生活習慣，加上定期篩檢追蹤，讓鄉親人人擁有好心肝。

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