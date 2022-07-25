巷弄拜票 沈慧虹：持續推動長者社福政策

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（右）到果菜市場掃街，向早起的市民懇託支持。（記者蔡彰盛攝）

2022/07/25 05:30

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨連跑三個行程，先至果菜市場掃街，向早起的市民懇託支持，接著享用「阿華福砌什錦麵」，推薦最在地的大菜市隱藏版美食，隨後又至湳雅公園參加光華社區活動，她強調，會持續推動長輩照顧等社福政策。一連三場行程，深入社區巷弄爭取在地人支持。

沈慧虹一大早就到大菜市地毯式拜票，有民眾看到沈慧虹，立刻就說「你會紅！會紅啦！」也有民眾拿起準備好的鈴鼓、沙鈴為沈慧虹加油，現場「當選」、「加油」聲不斷。

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沈慧虹還到光華社區向長輩問好，她承諾會秉持財政紀律、不舉債，在不排擠教育及公共建設預算下，持續推動長輩照顧的社福政策，她說，過去在光華里推動建置光華國中前人行步道，已向中央爭取到經費的「新竹臺大分院新竹醫院湳雅院區」、共餐食堂會繼續推動。

強調市府會和球團改善棒球場缺失

針對新竹市立棒球場開打後，球員和球迷反映球場缺失，沈慧虹昨向所有球迷致歉。她說，這段時間不論是球員、教練及球迷提出的意見，都是讓球場更好的回饋，她相信市府會秉持與過去相同的專業態度，與球場公司、球團共同努力改善設備，讓球員更安全，也符合球迷使用需求。

國民黨市長參選人林耕仁則表示，「參考的是福岡，建起來糟如古巴」，新竹棒球場從開幕前至賽事正式開打後，接續爆出場地缺失、安全疑慮，開賽兩場已經有三名選手因此受傷，斥資近十二億改建的棒球場工程品質，如今備受各界質疑。

民眾黨市長參選人高虹安說，在保障球員身體健康為第一優先的前提下，支持球員工會的要求，在確保球場賽場安全無虞、球迷觀賽體驗被保障的前提下，市府應即刻暫停所有在新竹市立棒球場的比賽，直到問題改善為止。

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