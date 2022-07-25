「風城」避暑 日爬十八尖山夜賞表演

新竹水道取水口環形淺水池，適合親子到訪一遊，沁涼又消暑。 （記者蔡彰盛攝）

2022/07/25 05:30

走訪演武場逛展覽 了解新竹300年飲食文化發展 傍晚往波光市集看落日、吃海味

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕夏日炎炎，全台唯獨竹市未發布高溫警報，因受地理環境影響，形成「風城」特色，成為新一代避暑勝地。市府推出夏日沁涼景點大特搜，喜愛戶外活動的朋友，不能錯過超親民小百岳「十八尖山」，沿途林蔭蔽道極為涼爽，也可走訪演武場、州警務部部長官舍逛古蹟特展，或到新竹水道取水口展示館認識水資源，傍晚再往「新竹最美地標」波光市集賞落日、吃海味，觀賞仲夏藝文季戶外演出，感受夏夜涼風。

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十八尖山林蔭蔽道 紓壓好去處

城銷處指出，十八尖山海拔僅一三○公尺，是竹市最大郊山森林公園，最具代表性，入選台灣小百岳，有「新竹之肺」美稱，沿途林木茂盛舒適涼爽，成為市民最愛運動休閒的地點，更是親子踏青、野餐、紓壓好去處。

市定古蹟新竹少年刑務所演武場去年底修復完工，現正辦理「竹塹城散策三部曲－滋味篇」展覽，介紹新竹三百多年飲食文化發展，訴說新竹三寶興盛發達、北門大街特色小吃到市場文化與摃丸的故事；新竹州警務部部長官舍則展出《飛行新竹市─潘國正空中散步攝影展》，以空拍視角重現新竹市的面貌轉變。

水道取水口展示館 沁涼又消暑

新竹水道取水口展示館修復後重新開放，館內保存抽水機具、介紹取水口歷史與建築特色，也推出《細水逐流、水資源環境教育展》，利用互動式及大型藝術裝置，帶民眾認識並珍惜水資源。

另外，戶外則有攀岩牆、磨石子溜滑梯與環形淺水池，適合親子到訪一遊，沁涼又消暑。

兒童影展 連23天推出64場電影

市府還推薦民眾至南寮打卡聖地波光市集賞落日、吃海味、吹海風，享受猶如日式祭典般的熱鬧與美味，好吃又好逛；最後再回到市區觀賞仲夏藝文季精彩表演，七月卅日紙風車劇團《三國奇遇》、八月六日唐美雲歌仔戲團《天鵝宴》、八月十三日優人神鼓《鼓聲圓滿》、八月廿七日臺灣特技團《我的時代你的世代》、九月三日雲門舞集《十三聲》。另有兒童影展，將於七月卅日至八月廿一日登場，連續廿三天推出六十四場電影。

南寮打卡聖地波光市集可賞落日、吃海味、享受海風吹拂。（記者蔡彰盛攝）

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