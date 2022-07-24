大羅東治水徵收修正 合法房屋不拆

大羅東治水防災區段徵收計畫範圍內土地。（資料照）

2022/07/24 05:30

宜縣都委會通過4原則 以不影響公共設施的合理性與必要性辦理 8月將開公聽會

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理大羅東治水防災區段徵收，部分地區縣府規劃拆除合法房舍，設置蓄洪池與停車場，而一旁農地卻變建地，引起民眾反彈。縣都委會通過修正，依據區內合法房屋原則不拆除，但不能影響公共設施的合理性與必要性等四原則辦理，八月將下鄉召開公聽會，再彙整民眾意見研議。

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原規劃拆住宅 改建停車場與蓄洪池

縣府在二○一八年通過大羅東治水防災區段徵收計畫，計畫面積一○五公頃，實際徵收面積九十八點五二公頃，共分十二個單位開發，全案計畫範圍位於羅東環鎮道路的外圍，開發經費約八十億元。

犧牲合法住民居住權 自救會抗爭

但原本的規劃內容，將部分區內的合法住宅要徵收拆除，改建停車場與蓄洪池，旁邊的農地卻變建地，讓在地人匪夷所思，認為權益受損組成自救會抗爭，質疑縣府與財團掛勾，犧牲合法住民居住權，同時也向內政部陳情。

內政部在去年十一月曾函示，縣府報請核定的「大羅東地治水防災區段徵收案」，有關眾多民眾陳情規劃不合理部分，請縣府在不影響治水計畫，以及現況尚有調整空間的前提下，重新審視規劃內容，調整公共設施位置，並檢討得剔除區段徵收範圍，減少拆屋消除民怨。

縣府建設處依據內政部函示辦理檢討，重新擬定開發方式並提出四項原則；包括：一、合法房屋原則不拆除；二、建築密集地區或使用性質特殊者（例如加油站、廟宇、農會），參加區段徵收困難予以排除；三、不能影響計畫道路等公共設施規劃合理性；四、公共設施比例維持不變，一樣是五十二點一六％，但會作區位調整。

縣府表示，調整後的區段徵收面積約九十六公頃，區內未被納入區段徵收民眾，如果想要納入徵收也可申請參加，修正案已獲縣都委會通過，八月將下鄉召開公聽會聽取民眾意見，再將民眾意見整合併同計畫修正，再次送縣都委會審議，最後送內政部核定通過，就可以啟動區段徵收計畫。

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