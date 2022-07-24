沈慧虹守護新竹米粉 體驗製程

民進黨新竹市長參選人沈慧虹（後）昨天到米粉寮體驗米粉製程，前為新華米粉負責人蔡勝興。 （記者洪美秀攝）

2022/07/24 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹，昨天到南勢米粉寮的新華米粉廠參觀並體驗米粉製程。沈慧虹說，米粉不只是產業，更是新竹的文化，未來當選後將持續舉辦米粉體驗活動，讓更多人認識米粉寮堅韌、拚搏的職人精神。

新華米粉負責人蔡勝興說，外銷已是新竹所有米粉廠主力營運目標，面對其他國家的低價競爭，新竹米粉必須做出品質、品牌和銷售的差異化，像新華的米粉就是使用「日曬風吹」自然風乾法，吃起來更有彈性與Ｑ度。

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沈慧虹說，做米粉的辛苦，米粉寮的鄉親最知道，天還未亮就開始趕工，在高溫下蒸煮，還要曬米粉，但「三分日曬、七分風乾，造就一百分的米粉」。

沈肯定業者用汗水擦亮品牌

沈慧虹說，新竹米粉是業者用汗水辛苦擦亮的品牌，她會一起來守護。過去擔任副市長期間，年年舉辦米粉貢丸節推廣在地美味，也推動「米粉標章」，讓新竹米粉更有保障。她感謝新竹市米粉公會所有會員同心協力為既在地又國際的新竹米粉產業打拚，讓世界看見、吃到新竹米粉的美味。

國民黨主席朱立倫昨天到新竹市為黨提名的市長、市議員和里長參選人授旗，以「團結一心、重返執政」為目標，朱立倫並呼籲市民支持做事認真實在的市長參選人林耕仁，光復新竹市。

林耕仁提出永續新竹願景

林耕仁提出「舒適減壓，永續新竹」願景，為下一代打造更有競爭力的環境。對於新竹棒球場啟用首場賽事就傳出球員受傷，批評華而不實，虛有其表。他質疑這難道是斥資十二億元整建後該有的品質？

市府與味全龍球團表示，球員安全絕對優先，會持續依球員、教練建議改善，朝最適球員使用狀態邁進，賽後已收集所有球場需調整的項目並進行改善。

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