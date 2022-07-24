屏東二峰圳百年慶 小英感念台日情誼

屏東二峰圳百年紀念典禮昨揭幕，總統蔡英文（右5）、行政院長蘇貞昌（左4）到場參加。（記者陳彥廷攝）

2022/07/24 05:30

當年日籍工程師打造伏流水設施 灌溉屏東平原 蘇揆潦溪喊沁涼

〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕屏東縣來義鄉二峰圳供水滿一百週年，屏東縣政府昨在喜樂發發吾森林公園舉辦百年紀念典禮，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、台日貴賓及部落族人共同見證滋養屏東平原的水利設施歷久彌新，蔡英文強調，百年水圳代表著台日情誼深厚久遠。

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日籍工程師孫 親臨見證

日治時期台灣製糖株式會社請水利工程師鳥居信平到屏東以伏流水圳改善供水，屏縣府感念先人打造永續取水的典範，今年邀請鳥居信平嫡系孫鳥居徹一同見證百年風華。

百年紀念典禮在蒂摩爾古薪舞集表演與部落耆老的祈福儀式後揭開序幕，除了鳥居徹親臨現場，鳥居信平出生的靜岡縣官員透過視訊及書信等方式，展現對前人的感念和台日情誼。

蔡英文說，鳥居信平以創新工法打造二峰圳，歷時七年完成重要的伏流水設施，一百多年來持續以豐沛水量灌溉屏東平原，讓屏東成為重要糧倉，感謝部落族人及前人的遠見，也感謝台日技術人員及辛苦族人讓這項宏偉水利設施永續發展。

首個自建「伏流水示範場」縣市

蔡英文指出，水資源前瞻預算已投入超過兩千億元興建水利建設，感謝屏縣府用心師法二峰圳，成為全台首個自建「伏流水示範場」縣市。

蘇貞昌說，水利署提早開發伏流水，在去年百年大旱即時解渴，接續將加緊打造地下水庫，引用伏流水，同時清淤地上水庫，留住地表水，汲取前人智慧，為後人留下一片福地。會後蘇貞昌還挽起褲管親自走下二峰圳，直呼沁涼。

縣長潘孟安表示，屏縣府催生國內首座「補充地下水」的大潮州人工湖，自籌財源開發的林邊溪伏流水工程已正式通水。

總統蔡英文昨天還到竹田鄉西勢村覺善堂參拜，向鄉親致詞時強調，全世界的人都覺得台灣是一個很重要的地方，這段時間以來，應該是全世界最支持台灣的時候。

蔡英文說，台灣是全世界最自由的地方，全世界的人都要跟台灣站在一起，保護台灣，現在全世界都知道台灣在哪裡，知道台灣人的價值是什麼。

行政院長蘇貞昌回家鄉再度體驗屏東艷陽，也特別捲起褲管走進二峰圳「潦溪」，直呼冰涼。（記者陳彥廷攝）

總統蔡英文、行政完長蘇貞昌和縣長潘孟安及黨籍立委昨天開心和來義鄉族人合照。（記者陳彥廷攝）

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