復興商工30年校長 王志誠月底退休

新北市復興商工校長王志誠。（記者翁聿煌攝）

2022/07/24 05:30

從老師到校長任職43年 提醒學子想學好技藝 要吃苦耐勞

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市復興商工校長王志誠，將於七月底退休，結束在復興商工的四十三年教育生涯，其中擔任校長卅年，在國內公私學校極為少見，他帶領學校成為國內培育美術美工及廣告商業設計的人才，王志誠說，董事會曾經有擴大成立復興美術科技大學的念頭，但當時國內科大數量激增，復興仍堅守崗位默默耕耘，培養美術與廣告設計長才。

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王志誠今年六十八歲，退休後回到花蓮玉里照顧長輩，這四十三年來，在復興當老師、組長、主任，一直到校長，王志誠有滿滿的回憶。

前身為復興美工 校友受肯定

復興商工前身為復興美工，早年較缺少美術科系，成為想學美術專長者的首選，王志誠說，以前單獨招生時，復興美工曾經有七千多人報考、搶八百五十個名額，也因為復興美工太熱門，曾經有上級長官打電話要學校「先增加兩班、事後再報備」的特例。

王志誠回憶，當時錄取的學生，都是抱著絕對熱情，校友在業界表現受到肯定，也有在國內外大學任教，知名校友包括國際雷射大師、紐約藝術大學教授林書民，前師大藝術學院院長黃進龍、前教務長許和捷等人。

王志誠從花蓮貧苦農家子弟出身，一路半工半讀到師大美術研究所畢業，到復興商工任職四十三年，他想提醒家長和學生，想學好技藝必須要吃苦耐勞。

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