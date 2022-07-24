為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國旅補助高市府加碼 開跑首週》4萬人次留宿高雄 創2億觀光產值

    中央悠遊國旅加市府加碼推出「週間補到千、週五又補五」住房優惠，讓假日住房率上衝8成。（高市觀光局提供）

    中央悠遊國旅加市府加碼推出「週間補到千、週五又補五」住房優惠，讓假日住房率上衝8成。（高市觀光局提供）

    2022/07/24 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕中央與地方國旅補助奏效，高雄七月假日住房率上衝八成，帶動高雄觀光產業，活動開跑首週，已創造近二億元觀光產值。

    隨著疫情趨緩，交通部觀光局七月十五日起推出「悠遊國旅」優惠，自由行旅客平日入住合法旅宿（週日至週四）折抵八百元，高市府加碼獨家推出「週間補到千、週五又補五」住房優惠，平日入住每房再加碼二百元；週五更領先全台補助每房五百元。

    假日住房率上衝8成

    高市觀光局長周玲妏指出，七月十五日活動首日，高雄旅館住房率已成長到五十七%，週六有「旗津啤酒嘉年華」、「黑沙玩藝節」等活動加持，高雄市旅宿住房率更高達七十七%，上衝八成，和疫情期間相比大幅提升。

    觀光局統計，活動開跑首週，共有約一五五○○房使用國旅優惠，吸引至少四萬人留宿高雄，期間創造的觀光產值達二億元。

    暑假活動滿檔湧人潮

    暑假期間，高雄市活動一籮筐，包括旗津黑沙玩藝節、啤酒嘉年華，還有全國矚目的二○二二台灣文博會x台灣設計展、冰火二重天的「大港閱冰-冰品嘉年華」、「全國鹹酥雞嘉年華」，將能刺激國旅。

    觀光局說，九月份還有熱氣球活動，將在月世界及愛河飛行；廣受大小朋友期待的壽山動物園，也將在十月以嶄新面貌和大家見面。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播