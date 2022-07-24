國旅補助高市府加碼 開跑首週》4萬人次留宿高雄 創2億觀光產值

中央悠遊國旅加市府加碼推出「週間補到千、週五又補五」住房優惠，讓假日住房率上衝8成。（高市觀光局提供）

2022/07/24 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中央與地方國旅補助奏效，高雄七月假日住房率上衝八成，帶動高雄觀光產業，活動開跑首週，已創造近二億元觀光產值。

隨著疫情趨緩，交通部觀光局七月十五日起推出「悠遊國旅」優惠，自由行旅客平日入住合法旅宿（週日至週四）折抵八百元，高市府加碼獨家推出「週間補到千、週五又補五」住房優惠，平日入住每房再加碼二百元；週五更領先全台補助每房五百元。

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假日住房率上衝8成

高市觀光局長周玲妏指出，七月十五日活動首日，高雄旅館住房率已成長到五十七%，週六有「旗津啤酒嘉年華」、「黑沙玩藝節」等活動加持，高雄市旅宿住房率更高達七十七%，上衝八成，和疫情期間相比大幅提升。

觀光局統計，活動開跑首週，共有約一五五○○房使用國旅優惠，吸引至少四萬人留宿高雄，期間創造的觀光產值達二億元。

暑假活動滿檔湧人潮

暑假期間，高雄市活動一籮筐，包括旗津黑沙玩藝節、啤酒嘉年華，還有全國矚目的二○二二台灣文博會x台灣設計展、冰火二重天的「大港閱冰-冰品嘉年華」、「全國鹹酥雞嘉年華」，將能刺激國旅。

觀光局說，九月份還有熱氣球活動，將在月世界及愛河飛行；廣受大小朋友期待的壽山動物園，也將在十月以嶄新面貌和大家見面。

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